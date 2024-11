KAKO IZBJEĆI OVRHU Manje od 5% građana račune plaća na šalterima. Kako 'digitalci' mogu dokazati da su platili svoje račune?

Čak 95 posto građana račune plaća kroz digitalno bankarstvo (internetska i mobilna aplikacija), odnosno manje od pet posto transakcija obavlja se u poslovnicama – iskustvo je to Privredne banke Zagreb. Među klijentima Zagrebačke banke 'digitalaca' je još i više. Većina klijenata Zagrebačke banke za plaćanja koristi on-line bankarstvo (m-zabu ili e-zabu), pa se od ukupnog broja provedenih plaćanja njih 99% provodi putem on-line bankarstva, dakle u poslovnicama se provodi tek 1% plaćanja. Od svih transakcija u platnom prometu Addiko banke, oko 6 posto ih otpada na transakcije u poslovnicama, a ostatak na mobilno (oko 84 posto) i internetsko bankarstvo (oko 10 posto). I broj klijenata Hrvatske poštanske banke koji koriste on-line bankarstvo stalno se povećava te je 30. rujna 2024. broj korisnika HPB internetskog bankarstva u retailu bio za 33% veći nego prije godinu dana, a mobilnog bankarstva mHPB za 27%. Osim što su brža i jednostavnija, on-line plaćanja su povoljnija ili se provode bez naknade, navode u svim bankama, a iz HPB-a kažu i da im klijenti sve češće koriste opciju SEPA instant plaćanja, odnosno plaćanja u realnom vremenu koja su uveli među prve tri banke u Hrvatskoj još 2020. godine.

- Za svaki provedeni nalog putem on-line bankarstva, klijentima je uvijek dostupna i besplatna potvrda plaćanja, neovisno o statusu naloga. Pregled potvrda plaćanja na on-line bankarstvu uključuje razdoblje od uvođenja eura kao službene valute u RH bez vremenskog ograničenja. Npr. klijentu će i za pet godina biti dostupni nalozi i potvrde iz 2023. Prikaz ranijih plaćanja kroz ispis prometa po računu moguće je besplatno dobiti u svim centrima Banke te je pritom dovoljna samo identifikacija važećim dokumentom – stoji u odgovoru iz HPB-a.

Banke koje posluju u Hrvatskoj pitali smo, naime, za period tijekom kojeg je moguće dohvatiti potvrdu o plaćanju računa kojeg smo podmirili nalogom kroz mobilnu aplikaciju ili online bankarstvo. Za Zagrebačku banku, potvrde o provedenim plaćanjima klijentima su, osim u poslovnici, uvijek dostupne putem on-line bankarstva (m-zabe ili e-zabe) za razdoblje od 24 mjeseca unazad. Putem on-line bankarstva klijenti imaju mogućnost odabrati i dostavu potvrde o plaćanju na e-mail ili kućnu adresu, dok je za dohvat potvrda provedenih plaćanja starijih od 24 mjeseca zahtjev moguće predati u bilo kojoj poslovnici Banke. Više od 52% klijenata OTP banke također redovno koristi online digitalno bankarstvo za plaćanje svojih računa. Iz mjeseca u mjesec njihov broj je u porastu, kažu i iz OTP-a, jer su svjesni da je takvo plaćanje brzo i s manjim naknadama nego što su naknade u poslovnici. Korisnici OTPgo usluge potvrdu o plaćenim računima putem digitalnih kanala od 1.1.2023. mogu dohvatiti putem mbankinga i/ili OTPgo aplikacije unosom okvirnog perioda (moguće je odabrati period od tri mjeseca) unutar kojeg je plaćen račun. Za transakcije provedene u kunama prije 1.1.2023., odnosno prije uvođenja eura, potvrdu je moguće dobiti u svim poslovnicama banke. Sukladno zakonskoj obvezi, u aplikacijama za mobilno i internetsko bankarstvo Addiko banke, korisnik može pronaći promete po računima za dvije godine unatrag, pa tako može i dohvatiti potvrdu o izvršenom plaćanju. Potvrdu o izvršenom plaćanju korisnik može dobiti u pdf formatu, može je isprintati, podijeliti e-mailom, sms porukom, kroz WhatsApp, Viber i druge aplikacije. Potvrde o plaćanjima starijima od dvije godine klijenti Addiko banke mogu zatražiti u poslovnicama ili putem Kontakt centra.

Sve više građana račune plaća internet ili mobilnim bankarstvom. Kako nakon više mjeseci ili godina mogu dokazati da su račune zaista i platili? Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Što se tiče kartičnih transakcija, početkom godine je Addiko banka uvela novu, inovativnu funkciju za kontrolu kartičnih transakcije putem kojim korisnici mogu vidjeti naziv trgovca, logotip ili grafički prikaz trgovca te točnu lokaciju gdje je izvršena kupovina. Ovi detaljniji podaci pomažu korisnicima da brzo i pouzdano provjere kupovine i utvrde jesu li legitimne – ističu iz Addiko banke.

„RBA klijenti u znatnom većem postotku provode svoja plaćanja računa digitalnim kanalima, nego li tradicionalnim odlaskom u poslovnicu“, kazuju i u Raiffeisen banci:

- Što se tiče potvrde da je račun plaćen, naši klijenti mogu unutar aplikacije mobilnog ili internetskog bankarstva pronaći tu potvrdu (s posljednjom godinom 2019.). Ako je potrebna starija potvrda od navedene godine, klijent može uputiti zahtjev Banci ili doći u poslovnicu kako bi dobio informacije o pojedinim transakcijama jer ih Banka sukladno GDPR-u čuva 11 godina. Prilikom podnošenja zahtjeva, dobro je znati neke pojedine detalje, npr. datum, iznos i primatelja plaćanja kako bi se efikasnije mogla pronaći tražena transakcija.

„Putem usluge PBZ digitalno bankarstvo korisnik može doći do svojih potvrda plaćanja unatrag pet godina“, navode iz PBZ-a te pojašnjavaju da su potvrde dostupne u izborniku Moji dokumenti – Moje potvrde plaćanja. Za jednostavniji pronalazak potvrde plaćanja korisnik može pretraživati pomoću različitih raspoloživih filtera. Zašto je to bitno? Pa, vratimo se malo unatrag, u doba kad smo račune plaćali na šalterima banke, pošte... Bilo je tada neko uvriježeno pravilo da potvrdu o plaćanju treba čuvati barem dvije godine kako bismo, zlu ne trebalo, mogli dokazati da smo račun ipak platili, zateknemo li jednog dana u poštanskom sandučiću dopis kojim nas obavještavaju da dugujemo toliko i toliko eura zbog neplaćenog računa od prije godinu, dvije, tri... Čuvali smo, dakle, pedantno u raznoraznim kutijama te potvrde, periodično ih bacali kad smo zaključili da je već dovoljno vremena prošlo pa da više ne trebamo strahovati da ćemo biti nepravedno prokazani kao neplatiše. Već ih neko vrijeme ne čuvamo jer čuvati nemamo što. Naime, i mi smo u ovih 95 do 99% 'digitalaca'. Jasno, spremiti se može i potvrda o netom provedenom plaćanju generirana kroz digitalno bankarstvo, pa se nju može čuvati lokalno, na računalu, no ni to nije praktično, jer nakupilo bi se kroz godine dosta tih potvrda. Oslonit ćemo se stoga na banku, na spoznaju da će ona od dvije do pet godina čuvati naše potvrde. Od banke do banke, utvrdili smo, varira period u kojem klijenti sami putem aplikacije mogu doći do potvrde da su neki račun platili, no dobro je znati da i nakon tog roka potvrdu mogu dobiti u poslovnici banke – do 11 godina unatrag.