FOTO Trumpov ključni čovjek: Musk želi Amerikancima omogućiti jednu stvar, a pogledajte kako je komentirao pobjedu

Donald Trump osvojio je drugi mandat u Bijeloj kući, a u toj priči Elon Musk bi mogao imati ključnu ulogu u oblikovanju novog smjera američke vlade. Naime, Musk koji je izvršni direktor Tesle i SpaceX-a te vlasnik platforme X (bivši Twitter) i najbogatiji čovjek na svijetu, bio je jedna od ključnih osoba Trumpove kampanje, a otvoreno je izjavio kako bi u Trumpovoj administraciji želio raditi na smanjenju broja saveznih agencija i pojednostavljenju birokracije, što smatra nužnim za budućnost zemlje.

Gostovao je u emisiji Tuckera Carlsona gdje je govorio o svojoj viziji učinkovitije vlade. Naglasio je da trenutačna američka administracija pati od, kako je naveo, 'gigantske birokracije' i 'prekomjerne regulacije'. Upravo zbog tih razloga smatra da bi vlada trebala poticati, a ne sputavati inovacije i razvoj, piše AP.

- Moramo omogućiti graditeljima Amerike da grade - izjavio je Musk Carlsonu. S ovom porukom apelirao je na potrebu slobodnijeg poslovanja i stvaranja okruženja koje potiče poduzetnike i inovativne projekte.

The future is gonna be fantastic pic.twitter.com/I46tFsHxs3