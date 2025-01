Mrsić: 'Milanovića ljudi vide kao branu samovolje HDZ-a', Glavak: 'Očekujem od njega jednu stvar, neka se toga drži'

Političari HDZ-a i SDP-a gostovali su u studiju Večernji TV-a te komentirali rezultate predsjedničkih izbore. Prema njima aktualni predsjednik Zoran Milanović je dobio gotovo 75 posto glasova, dok je Dragan Primorac na 25 posto.

U Večernjakov TV studio došli su Sunčana Glavak i Mirando Mrsić.

- Bilo mi je teško odvojiti se od stožera. Situacija je jasna, Milanović pobjeđuje, atmosfera je bila sjajna - kaže Mrsić, dok gospođa Glavak kaže:

- Žao mi je što odaziv nije bio velik. Rezultat nije najbolji. Propitkuje se što su građani željeli poručiti, no HDZ je dobio mandate i povjerenje Vlade, riješili smo krucijalne probleme hrvatskih građana. Žao mi je što poruke Dragana Primorca nisu došli do velikog broja građana.

- Ovog puta se dogodilo jato crnih labudova u HDZ-u, puno je ljudi glasalo za Milanovića. Primorac je bio loš kandidat, nije mogao povući građane, to se vidjelo. Milanović je bio autentičan, prepoznali su ga kao brana prema samovolji HDZ-a - kaže Mrsić.

Sunčana Glavak pojašnjava: - Objasnili smo zašto je Primorac u utrci bezbroj puta. Bilo je klizećih startova što se tiče Milanovića, mi imamo 2:1. Što se tiče govora, nadam se da je čuo što je rekao i očekujem od njega da ostaje u Ustavnim ovlastima, da više ne izlazi kao što je i osramotio SDP. Kao što je napravio Peđi Grbinu. Milanović kad govori, samo Bog zna gdje će to završiti. Njega su lijepo sakrili. Kada je govorio, bilo je proklizavanja, a nije u nekoj sportskoj formi. Očekujem da Hrvaticama i Hrvatima čestita Dan državnosti kao što predsjednici rade.

Mirando Mrsić odgovorio je: - Ne možete cijelo vrijeme nešto govoriti. Milanović je rekao pogledajte semafor. Ljudi su mu poručili da to što si radio, radio si dobro. A teorija o tome da nitko nije htio, pada u vodu. Plenkovićeva snaga unutar HDZ-a, u ovom trenutku slabi.

- Još jednom pozivam predsjednika Milanovića da radi unutar svojih ustavnih ovlasti. HDZ je snažan, pokazat ćemo to na lokalnim izborima. Ovo ćemo analizirati, takav je proces. Ono čime se moramo baviti jesu građani koji nisu izašli na izbore. Moramo ih osvijestiti koliko je bitno izaći na izbore - rekla je pa se osvrnula na moguće parlamentarne izbore: - Naši partneri podržali su gospodina Primorca kao nestranačkog kandidata, to je nečija želja i to je to.

Mrsi komentira: - Kreće sada udar na Milanovića. Što se tiče prijevremenih izbora, oni bi u nekoj demokratskoj zemlji, nakon ovog, bili. Bit će zanimljivo što će se dalje događati. Ovo je podrška koju nitko od nas nije očekivao. Ljudi razmišljaju svojom glavom, ne možete ih prevariti.

- Ni kolega Mrsić ni ja nismo članovi Vlade. Premijer je više puta pozivao na suradnju. Vlada mora raditi svoj dio posla 99 posto, a predsjednik svojih jedan posto - kaže predstavnica HDZ-a.

Mrsić je zaključio: - Polažem nadu u tihu diplomaciju. Milanović ima kredibilitet, snagu, biralo ga je direktno milijun ljudi. To se još nije dogodilo u Hrvatskoj.

>>Sve o rezultatima 2. kruga predsjedničkih izbora pratite OVDJE.

>>FOTO Koji je pobjednički meni? Evo što se gricka u Milanovićevom, a što u Primorčevu stožeru>>