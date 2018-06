Mrak Taritaš: Naše strategije i nacionalni dokumenti ne smiju biti mrtvo slovo na papiru

Hrvatska je na samom začelju Europske unije po korištenju biogoriva, a Vladu RH tema obnovljivih izvora energije uopće ne zanima, upozorio je jučer u Saboru europarlamentarac Jozo Radoš na okruglom stolu "Čista energija za sve Europljane i Hrvatska" u organizaciji Kluba zastupnika GLAS/HSU-a. Europski cilj do 2020. godine je da u prometu bude do 10 posto biogoriva, EU se sada u prosjeku nalazi na sedam posto, a Hrvatska je negdje oko jedan posto.

- Imamo četiri biorafinerije, a od 2014. godine sve su zatvorene i ne rade. EU je u fazi usvajanja energetskog paketa pod nazivom 'Čista energija za sve Europljane', koji bi trebao definirati energetsku politiku EU za razdoblje 2020. do 2030. godine. Ima puno razloga zašto treba skrenuti pažnju na taj proces jer je to tema važna tema koja uključuje snažne investicije i poticaje, a Hrvatska je dobrano zaostala u svim segmentima, naglasio je Radoš te prigovorio kako gotovo nijedan cilj iz naše Strategije iz 2009. godine u pogledu korištenja obnovljivih izvora energije nije postignut.

Sudionicima okruglog stola predstavio je Paket čiste energije za sve Europljana koji će angažirati investicije od 177 milijardi eura do 2021. godine.

- To pokazuje važnost proizvodnje čiste energije za ukupno gospodarstvo EU. Hrvatska treba novu energetsku strategiju do 2030. godine, a posebno je važno usmjeriti se na razvoj hrvatskog ruralnog prostora. Potencijali šumske biomase su veliki. Biomasa bi mogla biti poluga razvoja lokalne zajednice, što, na žalost, još uvijek nije. 740 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta je neiskorišteno, od čega bi se dio mogao iskoristiti za proizvodnju biomase. Prema podacima Eurostata, u pogledu povećanja udjela obnovljivih izvora u razdoblju Hrvatska se do 2013. godine kretala oko udjela od jedan posto, da bi 2013., 2014. i 2015. skočila na oko četiri posto i onda 2016. naglo pala na 1,3 posto, daleko od cilja od 10 posto u 2020. godini, tvrdi Radoš.

Kao predstavnik lokalne zajednice s otoka Krka, Vjeran Piršić iz Udruge EKO Kvarner objašnjava da žele do 2030. od Krka napraviti energetski neovisan otok. Predlaže tako da se otpadna ulja iz ugostiteljskih objekata u turističkim središtima koriste za proizvodnju biodizela koji bi bio dostatan za hitne službe poput vatrogasaca, policije i službe hitne pomoći.

- Investitori koji žele ulagati u projekte obnovljivih izvora energije nailaze na brojne birokratske prepreke, upozorio je Ante Samardžić iz tvrtke Energospektar. Predsjednica GLAS-a Anka Mrak Taritaš pak upozorava na nesrazmjer ciljeva po pitanju obnovljivih izvora energije koji su u Hrvatskoj zacrtani i stvarne želje za njihovo ostvarenje.

- Naše strategije i ključni nacionalni dokumenti koji se odnose na obnovljive izvore energije ne smiju biti mrtvo slovo na papiru, zaključila je Mrak Taritaš.