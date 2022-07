Bez pardona

Možemo! dovodi podobne, znanje je opet u drugom planu. Čemu onda promjene kojih nema?

Možemo! je u Zagrebu razočaralo mnoge, pa i one lijeve koji su im bili daleko skloniji. Zašto su, primjerice, preko koljena išli lomiti mjeru za roditelja odgojitelja čim su osvojili vlast? Samo zato što je bila Bandićeva? Bilo bi daleko razumnije da su mjeru ostavili ljudima koji su je dobili, a da su je zatvorili za daljnje korisnike. Ovako će sigurne sudske postupke i promašaje plaćati svi Zagrepčani. Što je sa smećem koje je zatrpalo Zagreb? Nije sve to samo do Bandićeva nerješavanja problema niti je samo u nedostatku ljudi i kamiona.