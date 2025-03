Monstrum Srđan Mlađan ipak neće na slobodu 2027. Njegove riječi još lede krv u žilama: 'Odlučio sam tog dana ubiti'

'Sisački monstrum' Srđan Mlađan, čini se, ipak neće na slobodu 2027. godine. Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu je nakon provedene istrage podiglo novu optužnicu protiv 44-godišnjeg Mlađana zbog više kaznenih djela poticanja na teško ubojstvo, poticanja na protupravno oduzimanje slobode i poticanja na neovlašteni pristup. Za ta kaznena djela, bude li optužnica potvrđena, a on osuđen, prijeti mu najmanje deset godina zatvora.

Svjedočio kum

– Optužnicom se 44-godišnjaka tereti da je u razdoblju od listopada do prosinca 2021., za vrijeme izdržavanja kazne zatvora, u više navrata tražio od drugog zatvorenika da nakon izlaska iz zatvora pronađe određene osobe, među ostalima i one za koje je smatrao da su u kaznenim postupcima koji su se vodili protiv njega svjedočili na njegovu štetu, te da izvrši njihovu otmicu i da ih usmrti, a u računalo jedne osobe presnimi zloćudni program s nezakonitim sadržajem, što sve taj zatvorenik nije želio učiniti – ističu u DORH-u. Istraga je pokrenuta nakon svjedočenja Mlađanova kuma Željka Bijelića u RTL-ovoj emisiji “Dosje Jarak”.

– Nekoliko dana nakon emitiranja naše epizode, zvala su nas tijela kaznenog progona i tražili su snimku emisije, mi smo je, naravno, ustupili. Očito su iz ovog ekskluzivnog svjedočenja Mlađanova kuma i nekadašnjeg najboljeg prijatelja nadležna tijela zaključila da postoje itekako opravdani elementi za podizanje optužnice – rekao je za RTL Andrija Jarak. Bijelić se sastao s TV ekipom i rekao da će govoriti izravno u kameru i da mu ne moraju zamračiti lice jer smatra da je Mlađan sigurnosni problem. Ispričao je da mi je Mlađan “ušao u mozak” i naređivao da napravi kaznena djela. “Svako jutro ja se budim; jedem, spavam i idem na WC. Sve obavljam sa Srđanom Mlađanom u glavi. Nikad mi nije izaš’o iz glave. Srđan Mlađan je najopasnija osoba i najgori monstrum i najveći prevarant u mojem životu. Uspio me obmanuti. Spuštam mu kapu. Uspio je obmanuti čovjeka koji je uzeo brdo para”, ispričao je Bijelić u epizodi “Srđan Mlađan: Rođeni ubojica”. Bio je vjenčani kum i zatvorski cimer Mlađanu kojeg je upoznao u kaznionici u Lepoglavi u kojoj su obojica služila zatvorske kazne. Mlađan ga je zamolio da mu bude vjenčani kum kad je sklapao brak s djevojkom s kojom se dopisivao u zatvoru. No, odnosi između cimera su se pogoršali i Bijelić je odlučio progovoriti jer vjeruje da će Mlađan, ako izađe iz zatvora, nastaviti po starom. “Do kraja života borit ću se da nikada ne izađe iz zatvora”, rekao je Bijelić. Mlađan je na odsluženju zatvorske kazne od 29 godina, a na slobodu bi trebao izaći 2027. No, sad će sve ovisiti o novim, teškim optužbama.

'Odlučio sam tog dana ubiti'

Prvo ubojstvo počinio je sa 16 godina, kad je pred petrinjskom školom 1998. s dva hica u vrat i u glavu iz automatskog oružja ubio svoju vršnjakinju. “Odlučio sam na tom mjestu i tog dana nekoga ubiti, meni je bilo svejedno koga. Da nije naišla ona, žrtva bi bio netko drugi”, rekao je. Nakon mjesec dana ubio je susjeda, 63-godišnjeg umirovljenika. Za ta dva ubojstva, pokušaj ubojstva čuvara tržnice i oružanu pljačku Sisačke banke bio je osuđen na maksimalnih deset godina maloljetničkog zatvora. U veljači 2002. godine, za vrijeme izlaska tijekom vikenda, opljačkao je banku i s dva hica u glavu i jednim u vrat ubio 40-godišnjeg policajca. Bježeći od policije, zatočio je tročlanu obitelj.