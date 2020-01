Predsjednički kandidat Zoran Milanović prijepodne je proveo u Bjelovaru gdje je spremno odgovarao na pitanja novinara osvrnuvši se na sučeljavanje, Mamića, ali i svoju predizbornu taktiku. Jedno od pitanja koje bi trebalo brinuti kandidate svakako su skijaši koji možda neće biti tu u nedjelju, a za koje je Milanović imao poruku.

– To nisu moju birači, to su sve ljudi od kojih polovica ni ne izlaze na izbore. Ipak, skijašice i skijaši, znam koliko vam je teško, i ja volim skijanje, a ove godine nisam skijao uopće. Molim vas, jedan dan poklonite da se sljedećih pet godina ne bismo svi nasanjkali – poručio je Milanović iz Bjelovara. Na pitanje da komentira ulazak Milijana Brkića i Vlade Galića u stožer Grabar Kitarović, Milanović je kazao kako se Brkić i ostali pozicioniraju za bitku u HDZ-u, te da će to biti najkrvavija politička bitka. Komentirao je i podršku Julianne Bušić Kolindi Grabar Kitarović.

– Ja da tu držim svete mise i filozofiram? Ona će prihvatiti svačiju podršku – kazao je. Niti ovo obraćanje nije moglo proći bez pitanja o Mamiću o kojemu Milanović ne mijenja mišljenje.

– Bez naslađivanja, on je vrlo uspješan menadžer, producent igrača, ali ušao je u probleme s hrvatskim zakonima jer ga je ulovio porezni USKOK koji je osnovan 2014. u mojoj Vladi. To su bile ciljane i jasne mjere. Tada je značajan broj ljudi dolijao u prijevarama, neplaćanju poreza. Od tada do danas ta služba je praktički zatučena, prebačena je u poreznu upravu, nema čelnu osobu. Tako to radi HDZ kada želi nešto zatući u korijenu. Zašto porezni USKOK praktički nema rezultata, a osnovan je 2014. da bi Zdravko Mamić bio procesuiran? – pitao se Milanović.

Večeras će se Milanović još jednom sučeliti s Kolindom Grabar Kitarović na HTV-u, dok još nije potvrdio hoće li doći na debatu koja bi se sutra navečer trebala održati na Novoj TV.

– Korak po korak. To je taktika. Ne treba raditi znanost od obične utakmice i nadmetanja. Taktika je zato što idemo korak po korak. Debate su sprešane u zadnji tjedan kampanje što je neozbiljno. Na kraju krajeva, danas, isto pitanje, ista meta, isto odstojanje. Što ćemo novo saznati? Možda neke nove nadzorne odbore u kojima je sjedila gđa. Grabar-Kitarović. To je sve bitno da biste dobili sliku. Ja do sada nisam imao tih problema, a obnašao sam teže dužnosti i imao veću odgovornost nego ona u zadnjih pet godina. Danas će mikrofon biti malo dalje od mene pa vas neću terorizirati s prehladom, na prvoj debati su mi gurnuli bubicu u nosni septum, ali danas će mikrofon biti izvan mog privatnog prostora – rekao je Milanović. Dodao je i da je najveći skandal debate na RTL-u bio pokušaj skraćivanja debate.

VIDEO Analitičari Skoko i Macan uoči drugog kruga predsjedničkih izbora