Zoran Milanović potvrdio dolazak na sučeljavanje, večeras nova debata na HTV-u

Večeras će se na Prvom programu HTV-a održati drugo izborno sučeljavanje jer su svoj dolazak potvrdili i Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović.

– Sučeljavanje će se održati, u što nismo ni sumnjali. Iz izbornog tima Kolinde Grabar Kitarović službena potvrda dolaska stigla nam je još tijekom prošlog tjedna, dok je iz tima Zorana Milanovića službena potvrda o dolasku na naše večerašnje sučeljavanje stigla jutros – potvrdila nam je jutros rukovoditeljica Informativno-medjskog servisa HTV-a Katarina Periša Čakarun.

Sučeljavanje na HTV-u počinje u 20.05, trajat će stotinjak minuta, vodit će ga Zrinka Grancarić i Mislav Togonal, a urednički će ga potpisati Ana Jelinić, Branko Nađvinski i Katarina Periša Čakarun.

Sutra bi se, posljednji put u televizijskom sučeljavanju prije samih izbora, Kolinda Grabar Kitarović i Zoran Milanović trebali pojaviti na Novoj TV, no do ovog trenutka na Novoj TV još uvijek nemaju i službene potvrde o dolasku na to sučeljavanje.