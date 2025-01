Mještani New Orleansa u šoku nakon horora, nekima kriva policija: 'Da su radili svoj posao, ovo se ne bi dogodilo'

Slavljeničko ozračje u ulici Bourbon u New Orleansu, američkom sinonimu za zabave, zamračeno je u srijedu dok su stanovnici i posjetitelji u šoku nakon smrtonosnog napada kamionetom na okupljeno mnoštvo . Nekoliko dijelova glavne četvrti za zabavu blokirano je nakon napada, u kojem su vlasti rekle da se veteran američke vojske kamionetom zaletio u pješake, ubivši najmanje 15 ljudi i ostavivši bol u srcu grada poznatom kao Big Easy, po opuštenoj atmosferi.

"Svi smo zanijemili", rekao je za AFP Ken Williams, kreolski kuhar koji je odrastao u New Orleansu i na ulici prodaje slatkiše u obično bučnoj francuskoj četvrti. "Svi su šokirani onime što se dogodilo", dodao je 65-godišnjak. "Neki će ljudi samo pokušati to 'progutati' - otresti se straha, znaš?" Williams je rekao da je imao sreće što je krenuo kući oko 1.30 ujutro u srijedu, nekih sat i pol prije nego što je pokolj počeo.

Dwayne Perkins, 22, odlučio je ostati vani do kasno i rekao je da je vidio kako kamionet juri ulicom Bourbon velikom brzinom, ostavljajući trag uništenja. "Da su policajci sinoć radili svoj posao, ovo se nikada ne bi dogodilo", rekao je Perkins, koji živi u New Orleansu. Osudio je policiju jer je dopustila ulazak privatnog vozila u ulicu koja je samo za pješake u vrijeme slavlja.

Njegov mehanizam suočavanja s posljedicama? “Opiti se i utopiti bol” tragedije kojoj je svjedočio. Francuska četvrt obično vrvi raspoloženim ljudima koji traže glazbu uživo i istražuju umjetničke galerije. Također je nulta točka za neobuzdani noćni život u gradu i postao je svjetski poznato središte za razuzdane zabave. Doček Nove godine bio je posebno bučan, jer su slavljenici bili pojačani sportskim navijačima uoči sveučilišne nogometne utakmice Sugar Bowl koja je trebala početi u srijedu navečer na stadionu poznatom kao Superdome.

Deseci tisuća navijača Sveučilišta Notre Dame i Sveučilišta Georgia okupili su se u gradu, napunili ulice i barove francuske četvrti uoči doigravanja - koje je sada odgođeno za četvrtak navečer.Vlasnica ulaznice za Sugar Bowl Jill Davenport iz Richmonda u Virginiji izjavila je za AFP da su ona i njezina obitelj, netom nakon gledanja novogodišnjeg vatrometa, prošetali Francuskom četvrti kako bi vidjeli glazbu uživo. Oko 1 sat u noći vratili smo se u hotel. Veoma smo sretni što smo donijeli tu odluku, rekla je.

“Čini se kao da sve češće imamo ovakve tragedije i to je zastrašujuće”, rekla je. Davenport, 55, rekla je da suosjeća s rodbinom ubijenih, ali je izrazila i zabrinutost za barove i druge poslove koji se uvelike oslanjaju na turizam. "To ima veliki ekonomski učinak na ovaj grad... Za te restorane i barove koji bi se odjednom zatvorili, to bi za njih moglo biti presudno."

Ipak, barovi izvan ograđenih blokova u kojima FBI provodi istragu privlačili su goste. Nogometni navijači šetali su ulicama. Zydeco glazba harmonikaša oživjela je obližnju uličicu. Jedan ulični svirač koji je želio ostati neimenovan rekao je da je posao pao. "Trebali bismo zarađivati" u ovo doba godine, rekao je. Umjesto toga, gužve su se prorijedile. Sada se brine za svoj grad, u kojem nikad ne bi mogao zamisliti nešto poput ovog smrtonosnog napada, "ni za milijun godina".

Williams, kuhar, rekao je da će se New Orleans "morati promijeniti" tako što će dramatično pojačati sigurnosne mjere kako bi se prilagodio domaćinstvu velikih događaja uključujući karneval Mardi Gras, Jazz Festa i, 9. veljače, prvenstva američkog nogometa Super Bowl. "Životi previše ljudi su u pitanju", rekao je.