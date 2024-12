Sudac o izbacivanju novinara i presudi Mamiću: 'Sud nije donio odluku da izricanje ne bude javno, no...'

O presudi Mariju Mamiću i Sandru Stipančiću, ali i ne puštanju novinara na njezinu objavu, oglasio se na koncu i sudac Davor Mitrović, koji vodi drugi proces za izvlačenje novca iz Dinama, a inače je i glasnogovornik Županijskog suda u Osijeku. - U srijedu nam je dostavljen prijedlog za zakazivanje rasprave nakon što su tužitelj i okrivljenici postigli sporazum. Sud je taj sporazum nakon uvida prihvatio jer je postignut po svim zakonskim propisima. Radi se o iznimno složenom predmetu, s više od 70.000 stranica, gdje se optuženicima na teret stavljaju brojna kaznena djela. Sud u ovakvim situacijama nema nekog velikog utjecaja i sporazum može samo prihvatiti ili ne prihvatiti. Ovo vijeće je odlučilo prihvatiti zaključeni sporazum - započeo je sudac Davor Mitrović.

Kada stranke prime presudu, pojasnio je, imaju zakonski rok za žalbu u roku od 15 dana, nakon čega će biti pozvane da plate kazne koje su im izrečene. Presuda će biti dostavljena sucu izvršenja, koji potom odlučuje o izvršenju dosuđenih kazni. Mitrovića su novinari pitali i zašto je odlučeno da se medije ne pusti na izricanje presude.

- Sud nije donio odluku da izricanje ne bude javno. No, u ovom su slučaju bile brojne rasprave, radi se o obimnom predmetu s izrazito puno papirologije na kojem smo intenzivno radili. Sadržaj same presude javno je objavljen i nije nikakva tajna. Sud tu nema nikakvog utjecaja, jer se izricanje presude, kad je riječ o sporazumu stranaka, svodi na prihvaćanje sporazuma ili ne. Naravno da je izricanje presude javno, ali znate koliki je činjenični opis, imali smo silan posao dok smo to sve i u formalnom dijelu koncipirali. Nemojte nas prikazivati onakvima kakvi nismo. Objasnio sam vam kakva je pozicija suda kad je riječ o sporazumu - rekao je Mitrović.

