Mito ili donacija? Zbog Posavca neki su spremni i na prosvjede

Mito ili donacija? To je pitanje o kojem se raspravlja nakon uhićenja međimurskog župana Matije Posavca. Konačni sud dat će pravosuđe.

Obrana poduzetnika Josipa Kobala, kojeg se sumnjiči da je Posavcu dao 10.000 kuna mita za mjesto u Upravnom vijeću Županijske uprave za ceste (ŽUC), temeljit će se, po svemu sudeći, na tome da nije bila riječ o mitu, nego o donaciji za Posavčevu stranku koja je u svibnju prvi put izašla na izbore.Kobalu je u srpnju istjecao mandat člana Upravnog vijeća u ŽUC-u.

– S Posavcem sam se sastao u kampanji kako bih mu dao donaciju. Tom prigodom donirao sam stranci “Matija Posavec – nezavisna lista” 10.000 kuna. No, taj novac nije imao veze s mojoj funkcijom u Županijskoj upravi jer sam član Upravnog vijeća bio i u dva prethodna mandata i savjesno sam obavljao taj posao – rekao je Kobal na ispitivanju.

Članovi Vijeća dobiju naknade

U USKOK-u navode da je za vrijeme predizborne kampanje, 6. svibnja, Kobal od Posavca zatražio da mu, u slučaju da bude ponovo izabran za župana, osigura novo imenovanje za člana Upravnog vijeća ŽUC-a te da mu je kao nagradu za poduzimanje tih radnji Kobal dao 10.000 kuna. Točka o imenovanju novog sastava Upravnog vijeća ŽUC-a uvrštena je na dnevni red druge sjednice Županijske skupštine.

Za predsjednika Upravnog vijeća predložen je Franjo Makovec, a za članove Ivica Baksa, Mladen Čonka, Saša Horvat, Josip Kobal, Ivica Kočiš i Dražen Žvorc. Odluka je 8. srpnja i izglasana. Članovi Vijeća nisu zaposleni u ŽUC-u, već dobivaju naknade. Upravna vijeća donose programe rada i razvoja, nadziru njihovo izvršavanje, odlučuju o financijskom planu i godišnjem obračunu...

USKOK: Prihvatio traženje

U takva vijeća obično se biraju ljudi od povjerenja vladajućih i prema dogovoru stranaka.

– Od svih dobrih i loših strana, Posavec ima jednu koja je neupitno dobra, a ta je da nije koruptivan – rekao je predsjednik Narodne stranke – Reformisti Radimir Čačić u ponedjeljak na N1.

Posavec bi, smatra Čačić, morao “biti debilan da prizna mito”. Novac je primio u kampanji i nije njime kupio nekog vijećnika, ali ako se radilo o donaciji za kampanju, tada je to u računima trebalo tako prikazati, rekao je. Javili su se i političari koji ističu da je korupcija nezakonita, bez obzira na to radi li se o tisuću ili milijun kuna. U USKOK-u kažu – to je mito!

– Novac je Posavec primio i prihvatio navedeno traženje – navode u USKOK-u i tvrde da je nakon pobjede na izborima, koristeći okolnost da je u lipnju održana konstituirajuća sjednica Skupštine u kojoj apsolutnu većinu imaju vijećnici s njegove kandidacijske liste, a koji čine i većinu članova Odbora za izbor i imenovanja, Posavec ishodio da se na dnevni red uvrsti prijedlog odluke o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća ŽUC-a, među kojima je i Kobal, član HNS-a.

Više od 7200 članova skupila je u tri dana FB grupa “Podrška županu – Matija Posavec”. Traže da se Posavec kandidira na prijevremenim izborima, a predlažu se i prosvjedi.

VIDEO Otac Matije Posavca nakon uhićenja: 'On je predobar i pošten'