Misteriozni nestanci na malom karipskom otoku: Obitelji očajnički traže odgovore, a policija obećava akciju

"Mentalna agonija najteži je dio", kaže Patricia Joseph, opsjednuta pitanjem što se dogodilo njezinoj majci Hyacinth Gage, koja je nestala prije šest godina. Tog svibnja 2019. 74-godišnja Hyacinth, vitalna i samostalna, otišla je na pregled u bolnicu na Antigui i nikad se nije vratila. Patricia još traži njezinu narančastu kabanicu.

Naime, Hyacinth je dio sve većeg vala nestalih na ovom karipskom otoku – najmanje devet u dvije godine. Patricia i njezina sestra postale su detektivke, ispitujući bolnicu gdje je majka obavila krvne testove, ali nije stigla na daljnje preglede. Pronašle su vozača koji ju je povezao blizu bolnice i torbicu koju je ostavila drugom pacijentu, no policija ih je zaustavila u istrazi. "Policija se naljutila na nas zbog istrage i rekla nam da prestanemo. Iritirale smo ih svojim brojnim pitanjima. Na kraju smo se morale povući," kaže Patricia. Godišnjice su posebno teške – Hyacinth bi ove godine napunila 80, ali umjesto slavlja, Patricia je tugovala sama, prenosi BBC.

Antigua, mali otok s 100.000 stanovnika, bilježi više nestanaka nego susjedni otoci poput St. Kittsa, gdje su gotovo svi slučajevi riješeni. Glasine o trgovini organima ili kriminalu rastu, posebno nakon ubojstva devetogodišnje Chantel Crump ove godine. Policijski šef Everton Jeffers ne isključuje mračne teorije, ali nedostaju dokazi. Patricia se udružila s drugim obiteljima za međunarodnu pomoć, uvjerena da je situacija ozbiljna. Među nestalima je i turist Roman Mussabekov iz 2017. godien. Sveukupno je 60 slučajeva, uglavnom muškaraca. "Osobno sam iskusio ovu bol. Jedan od članova moje obitelji je nestao, a drugi je ubijen. Obitelji pate. Mnogi su preminuli, a da nikada nisu dočekali pravdu za svoje najmilije" kazao je Aaron koji je sastavio popis nestalih. "Iako su neki možda nestali zbog svoje umiješanosti u kriminalne aktivnosti, raste zabrinutost da bi organizirani lanac uzimanja ljudskih organa mogao biti u pozadini svega" dodao je.

Ove godine su već zabilježena dva slučaja. Orden David nestao je u siječnju – pronađen je samo njegov spaljeni auto – a Keon Richards u veljači nakon posla. Posljednji je put viđen dok je odlazio s posla 26. veljače. Njegova majka Dian Clarke kaže da pokušava ostati pozitivna, te dodaje: "Slušate o nestalim ljudima na vijestima, a onda se to dogodi i vama." Obitelji očajavaju zbog neznanja i spore istrage, koju koči nedostatak forenzike. Novi laboratorij je u planu, ali bez DNA analize. Gregory Bailey, čiji sin Kevorn nestao 2022., krivi korupciju i nemoć vlasti. "Srce mi je slomljeno," kaže. "Emocionalno me iscrpljuje to stalno kontaktiranje policije. Ako ih ne nazovem, ništa neću saznati; a ako nazovem, dobivam prazna obećanja. Želim da vlada zna da ljudi pate, nisam siguran jesu li toga svjesni. Stavio sam plakate posvuda, ali nisam mogao oko svog doma, to ne bih podnio" dodao je Gregory. Jeffers obećava bolju organizaciju, ali obitelji traže hitnu akciju prije novih nestanaka.

