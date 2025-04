Misteriozna smrt britanskog poduzetnika u Maroku: Supruga ispraznila dom i nestala, a u cijeli slučaj se uključio i Interpol

Supruga britanskog poduzetnika, koji je preminuo pod nejasnim okolnostima tijekom odmora, navodno je brzo ispraznila njihov skupocjeni iznajmljeni dom, kažu susjedi. Naime, Allen McKenna, 47-godišnji direktor tvrtke, preminuo je prije dva mjeseca tijekom boravka u Maroku sa suprugom Majdom Mjaoual, a ubrzo nakon toga pokopan je na groblju u Casablanci. Njegov otac, Alan Moorhead, tvrdi da je 22. veljače dobio video poziv od snahe, koja je znatno mlađa od njegovog sina, u kojem je vidio Allenovo tijelo. Od tada, kaže, nije imao nikakav kontakt s njom.

Mjaoual, pak, tvrdi da je obavijestila Allenovog oca o njegovoj smrti od srčanog udara u kući njezine obitelji, dodajući da je bio bolestan tjednima. No, otac tvrdi kako ona odbija predati potvrdu o smrti ili reći gdje mu je sin pokopan. Prema informacijama MailOnlinea, susjedi iznajmljene kuće u Harrogateu u Sjevernom Yorkshireu, primijetili su Majdu Mjaoual kako s ljudima, vjerojatno članovima obitelji, iseljava iz kuće prije otprilike dva tjedna.

Navodno su stvari odvezli u dva kombija s inozemnim registracijama, a kuća je oglašena za iznajmljivanje već 28. veljače – samo nekoliko dana nakon što je McKennin otac vidio njegovo tijelo, piše Daily Mail. Prilikom posjete MailOnlinea, četverosobna moderna kuća bila je potpuno prazna, bez ijedne žarulje. "Vidjeli smo da je kuća slobodna za iznajmljivanje i jednostavno smo prestali viđati Allena", rekao je susjed za MailOnline: "Mislio sam da su se rastali jer smo ga prestali viđati."

Par je dijelio psa pasmine Chow-Chow, a susjed je primijetio da je Allen uvijek šetao psa, no prije iseljenja Majda je viđena kako ga šeta s majkom. "Pojavila su se dva kombija s stranim registracijama", dodali su: "Pretpostavio sam da joj obitelj pomaže pri selidbi jer su nosili hidžabe i izgledali su poznato jedni s drugima. Iselila je sve njihove stvari prije otprilike dva tjedna."

Drugi susjed opisao je Allena kao izrazito prijateljskog, dok je Majdu rijetko viđao. "Iznenada smo prestali viđati Allena, a onda je ona počela šetati psa. Tjedan dana prije iseljenja vidio sam je s majkom kako šeta psa. Kombiji s inozemnim tablicama bili su neobični, pa sam pomislio da se možda seli iz zemlje. Bilo je puno rodbine – sestre, majka, možda tetka i jedan stariji muškarac. Činilo se da su Marokanci. Allen je bio strastveni ljubitelj fitnessa, krupan, ali izuzetno drag čovjek. Živjeli su tamo oko dvije godine."

