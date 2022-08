Miro Kovač: Europljani su najveći gubitnici rata, samo energetska kriza trajat će godinama

Mi ne znamo koliko će ovaj rat trajati. Ni Zelenski ni Putin ne mogu i neće natrag. Motivirana je Ukrajina i dalje, unatoč žrtvama i razaranjiam. A ako se dogodi da Putin izgubi rat, on je politički gotov. Tako da će se svi boriti do kraja – rekao je bivši ministar vanjskih poslova RH Miro Kovač u studiju Večernjeg lista novinarki Petri Maretić Žonja.

Tema je bila šest mjeseci rata od početka rata i agresije na Ukrajinu te posljedice toga rata.

'Rusija nije ispunila svoj cilj'

- Mi ćemo sljedećih 10 godina, ako se ovo nastavi, imati probleme zbog opskrbe energentima. To je realno, neće se to riješiti brzo. Mi na zapadu proizvodimo 60 posto viška hrane, no treba nam energija za tu proizvodnju i mineralna gnojiva. Ovaj rat će sve to prikazati kako jest, nema više samozavaranja. Mi se nećemo moći riješiti ovisnosti o fosilnim gorivama još 50 godina. Mi iz ovoga trebamo izvući pouku i pripremati se za budućnost svojoj djeci - rekao je na temu Miro Kovač koji smatra ako Rusija nije ispunila svoj ratni cilj okupacije Kijeva i smjene vlasti, no kako su ipak okupirali ukraijsnki teritorij površine Engleske.

- S druge strane Ukrajina je pokazala da se može oduprijeti Rusiji, da Ukrajina ima snažnu prozapadnu orjentaciju i da će biti dobar partner sa zapadom. Ukrajina može biti uskoro jedna nova Poljska, uspješna država - dodao je Kovač koji smatra kako će u nastavku rata Rusija pokušati osigurati jug Ukrajine, uzeti cijeli Donbas i držati u šaci Ukrajinu time te ići na neku vrstu mirovinskih pregovora.

- To je možda ono što Rusi bi htjeli, no Ukrajinci to neće vjerojatno dopustiti. Tako da će rat ići dalje - smatra ipak bivši hrvatski ministar koji kao „dobru“ stranu rata vidi to što se on nije proširio van Ukrajine, što je ostao lokaliziran, no kako ne zna je li opasnost od toga u potpunosti prestala.

Poraz Ukrajine za zapad nije opcija, Europljani su najveći gubitnici

- Poraz Ukrajine bio bi poraz zapada. Trebalo se učiniti sve da se rat izbjegne, Putin ga je pokrenuo, no previše zapad pomaže da bi smio dopustiti da Ukrajina ne ispadne pobjednik. No, pitanje je što je pobjeda. Mislim da bi to bilo povratak velikog dijela okupiranog podučja, što mi se za sad ne čini mogućim. Ali sve se može promijeniti – dodao je Miro Kovač koji Europljane smatra strateški najvećim gubitnicima ovog rata.

- Europljani su najveće žrtve rata jer smo u velikoj mjeri ovisni o ruskoj nafti i plinu. SAD i Kanada su samodostatni i izvoznici, mi nismo. SAD I Kanada su dobitnici i njih ne pogađa to toliko. Možemo i mi drugačije prebacivanjem na obnovljive izvore energije, no to traje desetljećima. Za sada se Rusija dobro drži u ovim sankcijama. Oko 7-9 posto će biti recesija u Rusiji, a u Ukrajini je oko 40 posto taj pad BDP-a. Rusi imaju prostora za to, okrenuli su se ruskim markama kod stvari koje su izgubili odlaskom stranih tvrtki. Imaju veliki višak trgovine i dalje, čak više nego prije jer prodaju više na istoku, a postigli su samodostatnost na području poljoprivrede, no štekaju jedino na području visoke tehnologije, trebaju im ti čipovi, visoka tehnologija , itd. Tu će im trebati više godina za samodostatnost - smatra Kovač koji misli da sankcije nisu jako pogodile najveći dio ruskog stanovništva jer taj narod nije puno tražio ni do sada.