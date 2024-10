Ministar Bačić nije došao na suđenje Kalmeti jer je morao u - Sabor

Branko Bačić , potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, trebao se jučer pojaviti na zagrebačkom Županijskom sudu. Kako bi svjedočio u nastavku suđenja svom nekadašnjem kolegi Božidaru Kalmeti. No nije se pojavio jer je morao u - Sabor. Barem je tako naveo u pisanoj ispričnici koju je sudu poslao 10. listopada.

U njoj je navedeno da 15. listopada ne može doći na sud jer je službeno spriječen, budući da taj dan Vlada Hrvatskom saboru podnosi godišnje izvješće u čijoj je pripremi sudjelovao. S obzirom na to da se HDZ-ov ministar na sudu nije pojavio, a nedolazak je ispričao, sudsko vijeće je odlučilo da će Bačića ispitati nakon što ispita do sada predložene svjedoke. Među njima je i Željko Tufekčić, koji je bio državni tajnik u drugom Kalmetinom ministarskom mandatu, i jučer je došao na sud.

Kalmeta je bivši ministar iz Vlade Ive Sanadera, kojem se ponovo sudi u aferi HAC- Remorker te ostacima Fimi medije. Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da su međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske. Osim Kalmeti sudi se i Zdravku Livakoviću, Milivoju Mikuliću, Stjepku Bobanu, Damiru Kezeleu i Sandru Vukeliću.

Tufekčić je u svom iskazu kazao da je Kalmeta kao ministar bio vrlo neposredan u odnosu, jednostavan, zainteresiran te dobro informiran o materiji, kao i da nije nastupao s pozicije moći ni autoriteta i da je s njim bilo vrlo ugodno raditi. - Te 2007. i 2008. ministarstvo je imalo proračun iznad 10 milijardi kuna. Imalo je doista širok raspon djelatnosti. Zvalo se Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, a kolokvijalno su ga nazivali Ministarstvo mora, neba i zemlje.

Što se tiče filma Prometna renesansa, kojeg je za Ministarstvo radila Fimi medija, za njega sam prvi puta čuo na sastanku s ministrom Kalmetom i vlasnicom Fimi medije Nevenkom Jurak. Mislim da je sastanak održan u srpnju 2008. Tražio ga je ministar jer se pojavio problem. Film je bio naručen i isporučen i račun je bio isporučen i trebalo ga je platiti, no nije bilo ugovora. Dogovoreno je da će se formalno napraviti ugovor, koji se morao ispostaviti s ranijim datumom jer je film već isporučen - kazao je Tufekčić.

Objašnjavajući dalje, naveo je da je situacija da se posao napravi prije procedure, bilo i prije toga, pa je naveo primjer održavanja softvera. Kazao je da su ugovori istekli, održavanje se moralo nastaviti iako postupak nabave nije bio gotov. U svom iskazu naveo je i da je na ugovoru bio potpis državnog tajnika Zdravka Livakovića te da su tako likvidiran račun mogli platiti.

- Nisam provjeravao tko je ni kad naručivao taj film jer to nisam bio obvezan. Inače je naša služba bila zadužena za kontrolu troškova koje su generirale druge ustrojstvene jedinice. Film sam vidio kasnije, u kabinetu ministra i ne znam je li se koristio ni u kakve svrhe - kazao je Tufekčić.

Inače, tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koja je iz HAC-a i HC-a izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji.

Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Li vaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.

Prema stavu Vrhovnog suda, u ukidajućem dijelu presude sporan je bio iskaz Josipa Sapunara. On je na početku cijele priče bio optužen, no onda je priznao krivnju te se na nagodio s USKOK-om. Nakon toga je postao svjedok, a u obrazloženju nepravomoćne presude, navedeno je da mu je prvostupanjski sud u nekim dijelovima iskaza vjerovao, a u nekima ne.

No po stavu Vrhovnog suda, to nije dovoljno dobro obrazloženo, pa je zbog toga u tom dijelu prvostupanjska presuda ukinuta. Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikulčiću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud je smatrao i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist. Sapunar bi trebao svjedočiti na jednoj od sljedećih rasprava.

