Škorić: Sve anekse ugovora za dodatna plaćanja je odobravala Vlada, a cijena nije bila napumpana

Prvo suđenje odvijalo se pod svjetlima medijskih reflektora jer je on ipak bio politički teškaš HDZ-a, svojevremeno i jedan od ministara u Vladi Ive Sanadera. No ponovljeno suđenje, koje je počelo lani u studenom, nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. ukinuo jedan dio nepravomoćne presude Božidaru Kalmeti i njegovim suoptuženicima u kraku afere Fimi media koji se bavio izvlačenjem novca iz HAC-a preko tvrtke Remorker, i vratio ga na ponovljeno suđenje, odvija se daleko od očiju javnosti. A pošto je Vrhovni sud ukinuo dio ranije nepravomoćne presude, Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić, ponovo su sjeli na optuženičku klupu zagrebačkog Županijskog suda.

Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske. Kada je lani u studenom počelo ponovljeno suđenje, svi su zanijekali krivnju, a do sada je održalo 15-ak ročišta. Veći dio tih ročišta do sada je utrošen kako bi se pročitala obimna dokumentacija iz spisa, a ovaj tjedan održana su tri ročišta na kojima je saslušano više svjedoka.

Jedan od njih je bio i Zoran Škorić, predsjednik uprave Osijek Koteksa, koji je iskazivao o tome kako su se svojevremeno izvodili na dionici cesta Rijeka - Rupa.

- Znam da su se bili pojavili nepredviđeni radovi, a svi ti nepredviđeni radovi koji su se pojavili su i izvedeni. Nije točno da bi cijena tih izvanrednih radova bila napumpana. Nama je partner u tom poslu bila Hidroelektra, pa je dio tih izvanrednih radova, mislim oko 50 posto, bio nadoknađen i Hidroelektri. Radilo se o iznosu od 12 milijuna kuna i nemoguće je da se u tolikom iznosu naplate radovi koji nisu izvedeni. To tvrdim jer je procedura takva da u odobravanju i naplaćivanju tih radova sudjeluje 10-ak ljudi, a u to vrijeme, koliko se sjećam, praksa je bila takva da je sklapanje aneksa ugovora kojim se odobrava plaćanje takvih ugovora oko nepredviđenih radova, odobravala Vlada RH - svjedočio je Škorić.

Osim Škorića, ovaj tjedan je iskazivalo i nekoliko inženjera građevine, a jedan od njih Nikša Tabain, kazao je da je osnovni ugovor na izgradnji dionice autoceste koji se problematizira u optužnici bio oko 100 milijuna kuna, nakon čega su se pojavili i izvantroškovnički radovi.

- Sjećam se da je Hidroelektra niskogradnja dala ponudu za takve radove, da je ta ponuda razmatrana u odjelu analiza cijena HAC-a, da je bila odobrena i prihvaćena. Kada se sve skupa zbroji, znam da su ti radovi bili izvedeni unutar te dogovorene cijene oko 120 milijuna kuna - kazao je Tabain.

Inače, tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koje je iz HAC- i HC- izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.

Prema stavu Vrhovnog suda, u ukidajućem dijelu presude sporan je bio iskaz Josipa Sapunara. On je na početku cijele priče bio optužen, no onda je priznao krivnju te se na nagodio s USKOK-om. Nakon toga je postao svjedok, a u obrazloženju nepravomoćne presude, navedeno je da mu je prvostupanjski sud u nekim dijelovima iskaza vjerovao, a u nekima ne. No po stavu Vrhovnog suda, to nije dovoljno dobro obrazloženo, pa je zbog toga u tom dijelu prvostupanjska presuda ukinuta. Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikulčiću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud je smatrao i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist.