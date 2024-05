Svjedok: Dojam je bio da politika nalaže tko će dobiti posao i da se taj nalog mora ispoštovati

Tri rasprave jedna za drugom, tri dana za redom, tijekom kojih se sasluša po nekoliko svjedoka. Ritam je to koji se pomalo ustalio na ponovljenom suđenju Božidaru Kalmeti, bivšem HDZ-ovom ministru i njegovim suoptuženicima za aferu HAC - Remorker. Suđenje se odvija na zagrebačkom Županijskom sudu, počelo je u studenom lani nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. ukinuo jedan dio nepravomoćne presude Božidaru Kalmeti i njegovim suoptuženicima u kraku afere Fimi media koji se bavio izvlačenjem novca iz HAC-a preko tvrtke Remorker, i vratio ga na ponovljeno suđenje. A pošto je Vrhovni sud ukinuo dio ranije nepravomoćne presude, Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić, ponovo su sjeli na optuženičku klupu zagrebačkog Županijskog suda.

Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske. Kada je lani u studenom počelo ponovljeno suđenje, svi su zanijekali krivnju, a ovaj tjedna u nastavku suđenja saslušano je nekoliko svjedoka među kojima je bio i Jadranko Jusup, nekada tehnički direktor Vijadukata. U svom iskazu uglavnom je pojašnjavao kako se dobivao posao na gradnji autocesta, s kim je Vijadukt tada i kako poslovao, a ponekad je morao objašnjavati i razlike u svojim iskazima.

- Od tih događaja prošlo je skoro 20 godina, pa se ja nekih detalja više ne sjećam i zbog protoka vremena - kazao je Jusup. Kada mu je predočen dio njegovog iskaza iz siječnja 2014., koji mu je predočavan i 2018. kada je prvi put svjedočio, a u kojem je naveo da su osobe s kojima su on i Damir Kezele tada razgovarale bile svjesne da je politička odluka bila tko će dobiti taj posao te da se ta odluka morala ispoštovati, Jusup je pojasnio:

- U to vrijeme puno se o svemu tome pisalo u novinama pa se stjecao dojam da politika sve to vodi i da se nalog politike oko toga tko će dobiti posao na izgradnji mora poštovati. To sam ja tako shvatio, a dojam mi je bo da su to tako shvaćale i osobe s kojima smo razgovarali. Dojam je bio da politika sve određuje, pa se tako 2002. godine pričalo da se tada Čaiću, koji je bio ministar, trebala poslati faks poruka u kojoj bi se navele građevinske tvrtke koje su se udružile za izvođenje radova na gradnji autoceste - iskazivao je Jusup.

Pojašnjavao je i da je on prije javljanja na natječaj za izgradnju spojne ceste zvao tehničke direktore drugih tvrtki: Konstruktora, Hidroelektre Niskogradnje, Strabaga... No nijekao je da je od podređenih tražio da komuniciraju s drugim firmama.

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koje je iz HAC- i HC- izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.

Prema stavu Vrhovnog suda, u ukidajućem dijelu presude sporan je bio iskaz Josipa Sapunara. On je na početku cijele priče bio optužen, no onda je priznao krivnju te se na nagodio s USKOK-om. Nakon toga je postao svjedok, a u obrazloženju nepravomoćne presude, navedeno je da mu je prvostupanjski sud u nekim dijelovima iskaza vjerovao, a u nekima ne. No po stavu Vrhovnog suda, to nije dovoljno dobro obrazloženo, pa je zbog toga u tom dijelu prvostupanjska presuda ukinuta. Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikulčiću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud je smatrao i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist.