'Sve sam potisnuo nakon što sam osuđen, Sapunar mi nije nosio novac, a oni su se urotili protiv mene'

Prije sedam godina Ivan Berket i sam je bio optužen u aferi HAC – Remorker, u kojoj ga je USKOK teretio da je sa suoptuženicima sudjelovao u izvlačenju 15 milijuna kuna iz HAC-a preko tvrtke Remorker. No prije no što je njemu i njegovim suoptuženicima, među kojima je bio i Božidar Kalmeta, bivši HDZ-ov ministar pomorstva i prometa, počelo suđenje, Berket je odlučio priznati krivnju i nagoditi se s USKOK-om. Osim njega, u srpnju 2017. to su još učinili i Igor Premilovac i Josip Sapunar. Sva trojica osuđena su na po godinu dana zatvora, što im je zamijenjeno radom za opće dobro. Osim toga, oduzeta im je (ili je trebala biti) i znatna nepripadajuća imovinska korist. U Berketovu slučaju to je iznosilo oko 700.000 kuna.

Sedam godina nakon te nagodbe, Berket se ponovo pojavio na zagrebačkom Županijskom sudu i to kako bi svjedočio na ponovljenom suđenju Božidaru Kalmeti i ostalima optuženima u aferi HAC-Remorker. Ponovljeno suđenje je počelo u studenom lani nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. ukinuo jedan dio nepravomoćne presude Božidaru Kalmeti i njegovim suoptuženicima i vratio ga na ponovljeno suđenje. Budući da je Vrhovni sud ukinuo dio ranije nepravomoćne presude, Kalmeta, Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele i Stanko Vukelić ponovno su sjeli na optuženičku klupu zagrebačkog Županijskog suda.

Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su, prema optužnici, izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2, 6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza, kojem je bio na čelu, oštetio za 612.000 kuna, koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film "Prometna renesansa Hrvatske".

Kada je lani u studenom počelo ponovljeno suđenje, svi optuženici zanijekali su krivnju, a Berket je u svom iskazu prilikom svjedočenja sada objašnjavao ono što je govorio u svojim ranijim iskazima 2017. Dio pitanja koja su mu postavljena odnosio se na Premilovca i Sapunara, a u svom iskazu uglavnom je opovrgavao ono što su njih dvojica iskazivala ranije. – Znam tko je Igor Premilovac jer sam to doznao tijekom ovog postupka. No u inkriminirano vrijeme, 2005., 2006. nisam ga poznavao. Vidio sam ga tek jednom kada je bio u uredu Damire Kezelea, a ja sam ušao. Kezele je Premilovac rekao da sam ja njegov financijski direktor i to je sav moj kontakt s Premilovcem – kazao je Berket.

Kada mu je predočeno da je Premilovac naveo da je dolazio u Viadukt, da su ga tamo dočekivali i Berket i Kezele, kuhali mu kavu te s njim pričali i govorili mu što treba fakturirati, Berket je kazao da to nije točno. – Ne znam kakav je odnos bio između Premilovca i Kezelea, mislim da mi je Kezele jednom rekao da je Premilovac Sapunarov prijatelj i mislim da je to bilo taj dan kada sam sreo Premilovca u uredu – kazao je Berket.

Premilovac je bio vlasnik tvrtke Remorker, preko koje se, prema USKOK-u, izvlačio novac i HAC-a i to na temelju faktura za neobavljene poslove. Nakon što bi novac bio uplaćen, dizao se i dijelio među optuženicima, tvrdi USKOK, a svojevrsni "poštari" koji su taj novac nosili bili su Sapunar i Premilovac. U jednom od svojih iskaza Sapunar je kazao da je novac nosio u Viadukt, i to između 15 i 18 puta te ga davao Berketu i Kezeleu, no Berket sada tvrdi da to nije točno.

– Ja sa Sapunarom nisam imao kontakata – kazao je. No i sam Berket u svom iskazu iz 2017. kazao je da mu je Kezele od 2005. do 2010. dao ukupno oko 780.000 kuna, dok je sada iskazivao da je novac primio u roku od 10 do 15 dana, pa je upitan da to razjasni. – Ne mogu se o tome sada očitovati, jer sam potisnuo sve to nakon što sam osuđen. Ni s kim iz Vijadukta ne komuniciram, a ni Viadukt više ne postoji – kazao je Berket.

Sapunar je 2019. svjedočio da je novac nosio Berketu, no on sada kaže da to nije istina. – Ostajem pri iskazu koji sam dao, a ovakav Sapunarov iskaz mogu protumačiti samo kao to da su se svi oni urotili protiv mene jer sam ih tražio da se Fimi mediji vrati novac i to s kamatama. Oni su mi prijetili, a pet mjeseci nakon što sam ih to tražio, pokrenuta je istraga u predmetu Fimi media – kazao je Berket.

