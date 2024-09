Željko Žderić nije se pojavio ni nakon opetovanih poziva, Branko Bačić treba svjedočiti u listopadu

U sjeni nedavnog uhićenja Josipa Škorića, donedavno čelne osobe Hrvatskih cesta, na zagrebačkom Županijskom sudu odvija se ponovljeno suđenje skupini ljudi, koja je već godinama optužena za izvlačenje novca iz HAC-a i HC-a. A to je, ako je suditi po istragama, optužnicama i suđenjima koja traju već više od 10 godina, očito modus operandi u koji su često, barem prema tvrdnjama USKOK-a, uključeni ljudi sa stranačkom iskaznicom - HDZ-a. Jedan od takvih je i Božidar Kalmeta, moćni zadarski HDZ-ovac i nekadašnji ministar Ive Sanadera. Kalmeta je jedan od optuženika u aferi HAC - Remorker kojima se na zagrebačkom Županijskom sudu ponovo sudi nakon što je Vrhovni sud u rujnu 2022. ukinuo jedan dio nepravomoćne presude za tu aferu.

Ponovljeno suđenje počelo je u studenom 2023., a od tada se u pravilnim razmacima odvija na zagrebačkom Županijskom sudu. No, jučer je rasprava kratko trajala jer se na njoj nije pojavio Željko Žderić, nekadašnji čelni čovjek u međuvremenu propalog Konstruktora, kojem je sud u više navrata poslao sudske pozive. No dostava poziva je u više navrata vraćana s naznakom da je Žderić obaviješten no da nije podigao pošiljku. Zadnja dostavnica se nije vratila u spis, pa se ne zna je li poziv primio. Stoga su sudskoj raspravi pročitani neki podnesci te je odlučeno kada će se održati sljedeće rasprave, te tko će na njima biti svjedok. Među svjedocima koji će se u nastavku suđenja saslušati tako će biti Igor Premilovac, preko čije tvrtke Remorker je prema tvrdnjama USKOK-a izvlačen novac iz HAC-a i HC-a te Josip Sapunar, koji je na početku te afere i sam bio optužen. Kao i Premilovac. No njih su dvojica priznali krivnju te su se odavno nagodili s USKOK-om, a Sapunar je posebno zanimljiv jer je njegov iskaz bio jedan od ključnih dokaza za osuđujući dio ranije presude. No ujedno je bio i razlog zašto je Vrhovni sud ukinuo jedan dio presude i vratio ga na ponovljeno suđenje. Na klupu za svjedoke 15. listopada trebao bi sjeti i Branko Bačić, potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Osim Kalmete, na zagrebačkom Županijskom sudu ponovo se sudi i Zdravku Livakoviću, Milivoju Mikuliću, Stjepku Bobanu, Damiru Kezeleu i Stanku Vukeliću. Prema optužnici, USKOK Kalmetu i ostale tereti da međusobno podijelili više od 15 milijuna kuna i 850.000 eura, koje su prema optužnici izvučene iz tvrtki za održavanje i izgradnju cesta. USKOK tvrdi i da je Kalmeta u toj priči imao imovinsku korist od 2,6 milijuna kuna i 133.333 eura te da je Ministarstvo pomorstva i veza kojem je bio na čelu oštetio za 612.000 kuna koliko je Ministarstvo platilo Fimi mediji za promotivni film Prometna renesansa Hrvatske. Kada je u studenom 2023. počelo ponovljeno suđenje, svi su zanijekali krivnju.

Tijekom prvog suđenja, Kalmeta se teretio da je bio na čelu organizirane kriminalne skupine koje je iz HAC i HC izvlačila novac. No nepravomoćno su u rujnu 2019. i on i suoptuženici mu oslobođeni tih optužbi jer je sud smatrao da USKOK svoje tvrdnje nije dokazao. Utvrđeno je da je novac izvlačen iz HAC-a i HC-a no trag tog novca je stao kod Josipa Sapunara koji je priznao krivnju te je kao i Ivan Berket u tom postupku osuđen na temelju sporazuma o krivnji. Osim Kalmete, za udruživanje u kriminalnu grupu optužbi su bili nepravomoćno oslobođeni Zdravko Livaković, Milivoj Mikulić, Stjepko Boban, Damir Kezele, Miroslav Bunić, Sandro Vukelić, Jurica Prskalo i Marijo Lovrinčević. Mikulić, Boban i Kezele nepravomoćno su osuđeni zbog izvlačenja novca iz Viadukta, a Mikulić i Boban i zbog toga što je Viadukt preko jednog trgovačkog društva Bobanu sagradio kuću koja mu je oduzeta. Mikulić je nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora, Boban na dvije, a Kezele na jedinstvenu kaznu od tri i pol godine zatvora. Oduzeta im je i nepripadajuća imovinska korist od oko tri milijuna kuna. No Mikulić, Boban i Kezele su se žalili, a tu žalbu je 2022. usvojio Vrhovni sud. Ukinut je osuđujući dio u odnosu na njih, te oslobađajući u odnosu na Kalmetu.

POVEZANI ČLANCI:

Prema stavu Vrhovnog suda, u ukidajućem dijelu presude sporan je bio iskaz Josipa Sapunara. On je na početku cijele priče bio optužen, no onda je priznao krivnju te se na nagodio s USKOK-om. Nakon toga je postao svjedok, a u obrazloženju nepravomoćne presude, navedeno je da mu je prvostupanjski sud u nekim dijelovima iskaza vjerovao, a u nekima ne. No po stavu Vrhovnog suda, to nije dovoljno dobro obrazloženo, pa je zbog toga u tom dijelu prvostupanjska presuda ukinuta. Sapunar je u svojim iskazima tvrdio da je novac koji je izvlačen iz HAC-a on predavao Mikulčiću, koji ga je pak davao Kalmeti, no na koncu prvostupanjski sud je smatrao da osim Sapunarovih tvrdnji, za to nema drugih dokaza. Vrhovni sud je smatrao i da se treba utvrditi koliko je novca, ako je Sapunar, davao Mikuliću te koja je, ako je ima, u tom slučaju protupravno stečena imovinska korist.

GALERIJA Optuženi u "aferi Škorić" dovedeni na sud u Zagrebu