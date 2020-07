Troskot: Hrvatsku turističku zajednicu treba ukinuti. Zmajlović: Fina nelojalno konkurira poduzećima

U još jednoj kućnoj atmosferi Večernjeg TV, nositelji lista za 7. izbornu jedinicu Domagoj Ivan Milošević (HDZ), Mihael Zmajlović (SDP), Slaven Dobrović (Domovinski pokret) i Zvonimir Troskot (MOST) sučelili su se oko pitanja pokretanja hrvatskog gospodarstva, ukidanja javnih tvrtki i brendiranja Hrvatske na globalnom tržištu, a emisiju je moderirala novinarka Lana Kovačević.

Pitanje o upravljanju državom u krizi otvorio je Domagoj Ivan Milošević.

- Moramo se usmjeriti ka malim i srednjim poduzetnicima što može pokrenuti i reindustrijalizaciju, digitalizaciju pa i zaštitu okoliša. Mislim da je i napokon vrijeme da pokrenemo strukturne reforme koje se nisu mijenjale godinama, rekao je HDZ-ovac, na što je Zmajlović odgovorio kako po tome izgleda da HDZ nije u proteklih pet godina ni vodio državu.

- Ono što ja hoću reći je da ste vi pet godina proveli u pozitivnim stopama rasta i pozitivnim globalnim okolnostima, a niste napravili nijednu strukturnu reformu, govori Zmajlović.

- Mislimo da vlada nije poduzela dobre mjere jer vidimo da nam ništa nije bolje, a trenutni je ključ zaustaviti pad gospodarstva i to kroz sve moguće načine oslobodimo likvidnost i građanima i poduzećima kako bismo zapravo ubrizgavanjem novaca u gospodarstvo mogli ga pokrenuti, smatra pak Troskot.

Na pitanje koje javne tvrtke bi trebalo ukinuti, Dobrović je naveo primjer Babine Gore.

- Ona ima svoju javnu tvrtku gdje već godinama rade direktori, tajnice, a imaju i budžet za svoj PR, pa onda putem njega financiraju kojekakvu krivu sliku i to rade mnoge tvrtke financirane javnim novcem. Svi ti župani su jako revni u tome da baš oni potroše pola milijuna javnog novca za koji nemaju niti znanja niti odgovornosti - govori.

-Ja tu vidim opasnost tvrtke INA-e. Mi prvenstveno moramo vidjeti koje su to strateške kompanije i koje su to naši interesi. Mi u MOST-u ih vidimo u primjerice u nekakvoj strategiji EU, a to su digitalna i zelena Europa. Osim toga, mislimo da bi se i Hrvatske šume trebale same financirati jer vidimo i sami sve afere koje su se dogodile, a i mislimo da bi se Hrvatsku turističku zajednicu trebalo ukinuti, s obzirom na to da imamo ministarstvo turizma - nadovezao se Troskot, dok je Milošević mišljenja da država treba izaći iz tvrtki poput Podravke i Končara, kao i svih ostalih tvrtki koje su već tržišni orijentirane, a budućnost vidi u HEP-u izvoru energetike.

Iako se Zmajlović slaže sa stavom da bismo se trebali držati energetike, on problem vidi u tvrtki Fini, za koju govori da ''nelojalno konkurira svim poduzećima koji bi to mogli napraviti jeftinije i efikasnije''.

Problem nepomicanja Hrvatske ka državi koja može iskoristiti svoje resurse za prizvodnju hrane kako bi mogli 'sami sebe hraniti', Zmajlović spominje primjer Istre, gdje mali proizvođači plasiraju svoje proizvode zbog turizma te smatra kako bi to moglo biti primijenjivo i u ostatku zemlje.

Troskot pak navodi primjer jedne hrvatske srednje škole, koja je povukla iz fondova preko pet milijuna eura te sada funkcionira kao tvrtka-škola koja kroz inovacije proizvodi hranu i plasira ih na tržište.

Dobrović pak smatra kako je vlada napravila velike greške što je dovelo do velikih ulaganja, a male rezultate.

- Zašto smo mi išli štiti velike koji okrupnjuju svoja gospodarstva i voze traktore četiri metra? A u ove male poduzetnike ne ulažemo praktički ništa. Pa ne može cijena biti jedini parametar kvalitete - napominje.

Na pitanje ovisili li uspjeh o podrijetlu i stanačkoj iskaznici, svi nositelji lista su se složili da zaista ovisi, osim HDZ-ovog Miloševića, koji za primjer daje uspjeh Mate Rimca. Kako bi pak brendirali Hrvatsku u svijetu, Troskot odgovara kako bi to bila IT industrija, na što se složio i Zmajlović te nadodaje kako su i naši resursi naša najveća prednost.

- U IT sektoru je pomoću pametne trasformacije moguće napraviti situaciju gdje bi nam kroz nekoliko godina ona nosila 10 posto BDP-a.

Milošević pak negira toliki rast IT industrije te smatra kako ne smijemo pobjeći od onoga što imamo, a to su turizam i sport, dok Dobrović govori kako se ''od interneta ne možemo niti napiti niti najesti'' te budućnost vidi u promoviranju zdrave hrane.