Milanovića lani pitali bi li opet išao u borbu za premijera, sjećate li se što je tada odgovorio?

Predsjednik Republike Zoran Milanović objavio je u petak da će umjesto predsjednika SDP-a Peđe Grbina biti kandidat SDP-a za predsjednika Vlade na parlamentarnim izborima koji su sazvani za 17. travnja. Ta je njegova odluka iznenadila širu hrvatsku javnost, posebno s obzirom na to što Milanović i dalje obnaša dužnost predsjednika države, ali i zato što je lani odbijao ideju ponovne kandidature za premijera.

Naime, Milanović se u travnju 2023. osvrnuo na tadašnje navode medija da je predsjednik Vlade Andrej Plenković ozbiljan kandidat za glavnog tajnika NATO-a, o čemu su pisala dva švedska lista. "On živi za to, on živi za to da se negdje preparkira, to ga jako zanima i draška", rekao je Milanović o Plenkoviću, nakon čega je novinare zanimalo i bi li se u slučaju odlaska Plenkovića s pozicije premijera Milanović borio za tu poziciju. "Ništa od toga, nikad", bio je jasan Milanović, koji je sada, ipak, promijenio odluku.

Opet se potom osvrnuo na Plenkovića. "Ako ode za glavnog tajnika, super, bit će netko iz Hrvatske. Ali glavni tajnik ne može puno. Ovo je operacija preparkiravanja Andreja Plenkovića", poručio je predsjednik. "Tako častohlepnu osobu to ne zadovoljava, ne vidim ga na takvom mjestu. Tamo moraš vezati konja gdje ti gazda kaže, a Plenkovićeva cijela karijera je zabij nož u potkoljenicu onom tko ti je pomogao. Ali podržavam, svim srcem, ili barem jednom pretklijetkom", zaključio je tada.

Podsjetimo, predsjednik Republike Hrvatske pojasnio je svoju odluku o izlasku na parlamentarne izbore. "U životima svakoga od nas postoje trenuci kad trebaš izaći iz zone komfora jer drugačije ne može. Taj čas je kucnuo na moja vrata nametom stanovitog Turudića. To je kanta koja je prelila septičku jamu svih nečistoća koje guše našu zemlju godinama. Svi pokušaji su završili s još većom bezobrazlukom. Došlo je vrijeme da se konji sedlaju. Okupit ćemo saborsku većinu za vladu nacionalnog spasa. Sve neokaljane i čestite političke ljude i stranke pozivam na okupljanje. Razlike između nas postoje, ali veća od razlika je vjera da radimo za dobrobit zemlje", kazao je Milanović.

Naknadno se Milanović oglasio i na Facebooku, pojasnivši da ne odlazi s funkcije predsjednika Republike Hrvatske. "Drage građanke i građani, Hrvatice i Hrvati, odlučio sam kandidirati se kao neovisni i nestranački kandidat na listi SDP-a na izborima za Hrvatski sabor koji će se održati 17. travnja ove godine. Nakon izborne pobjede u koju sam siguran, odstupit ću sa svoje dužnosti predsjednika Republike i uz potporu nove većine u Hrvatskome saboru preuzeti odgovornost za vođenje Vlade Republike Hrvatske. Do preuzimanja nove dužnosti nastavljam obnašati svoju dužnost predsjednika Republike Hrvatske u skladu sa svojim ustavnim obvezama i dužnostima", napisao je.