Možemo neće s Milanovićem, na izbore i dalje idu samostalno: 'Sada smo sigurni da je s HDZ-om gotovo'

Ovo je sigurno iznenađenje. Nema puno ljudi koji su to očekivali u ovako viskoj fazi prije izbora. No s druge strane, mi to gledamo unutar cjelokupnog uspjeha dva bloka, od centra nalijevo. Sad smo posve sigurni da naš blok SDP-a i Možemo! dobiva izbore, komentirala je Sandra Benčić iz Možemo! novu bombu predsjednika Zorana Milanovića koji je najavio kako na parlamentarne izbore izlazi s SDP-ovom koalicijom kao nestranački kandidat. Naknadno je objavio i kako neće davati ostavku na mjestu predsjednika sve do ''nove dužnosti'', odnosno do preuzimanja premijerske funkcije.

Benčić i Možemo! ranije su pozdravili odluku da se na izbore izlazi usred tjedna, u srijedu, smatrajući kako će to povećati izlaznost, a sada su i oni uvjereni kako je ovim potezom Milanovića s HDZ-om ''gotovo''. Ipak, kako smo doznali zasad, Možemo! i dalje ne planira koalirati s koalicijom 10 stranaka predvođenom SDP-om jer smatraju kako se i njima sada otvara novi prostor za birače i glasove.

Ulaskom Zorana Milanovića u parlamentarnu kampanju na strani SDP-a još smo sigurniji da naša dva bloka dobivaju ove izbore i da je s HDZ-om gotovo.

Osim toga, najavljena točkasta koalicija također je trenutno upitna iz perspektive Možemo!, doznali smo. Da je ovo nova prilika za Možemo smatra i politolog Berto Šalaj koji je za N1 komentirao kako bi se nakon ove odluke Milanovića mogli još više odmaknuti od retorike SDP-a te pokazati razliku u odnosu na njih.

Da ovo sigurno ne znači da će Benčić odstupiti od kandidatkinje za premijerku, potvrdila je to i kada smo je pitali.

- To ne znači to. Zasad se ništa ne mijenja. Donijeli smo odluku da idemo u dva bloka i tu odluku smatramo dobrom. To sad još i više pokazuje da smo s ta dva bloka sposobni pokriti scenu od od centra do ljevice i da ćemo imati maksimalnu mobilizaciju. S SDP-om i dalje nastavljamo razgovore o izlasku u četiri izborne jedinice, ali sam sigurna da je HDZ sad gotov u potpunosti. Zbogom HDZ-u - uzvratila je Sandra Benčić.

