Milanović: 'Ustavni sud je politička furda, neću još dugo biti predsjednik, bit ću premijer'

Predsjednik Republike Zoran Milanović ponovio je u ponedjeljak kako neće još dugo biti predsjednik već će biti premijer te je dodao da neće inicirati promjenu načina izbora predsjednika Republike jer za to neće imati legitimitet. "Neću. Zato što neću imati tu razinu političke moći. Nisam član stranke, nisam predsjednik stranke, u te stvari se ja više neću miješati, neću imati legitimitet. To će morati netko drugi ", kazao je Milanović upitan namjerava li inicirati promjenu načina izbora predsjednika države.

Milanović koji je u Gradecu nazočio paljenju Vuzmice u dvorištu Župne crkve Ranjenog Isusa te je obišao izlagače na manifestaciji "Uskrsni običaji gradečkoga kraja", poručio je da će biti "kako predstavnici naroda odluče, ja ću podržati svaku varijantu". "Imam svoje mišljenje što bi bilo dobro, postoje modeli, nema ih 20", dodao je. Nakon što je predsjednik HDZ-a i Vlade Andrej Plenković dan ranije izjavio da je Milanović potpuno irelevantan, Milanović je upitan o nastavku kampanje i hoće li se temeljiti na uvredama ili programima.

"Ovako kao do sada. Baletanska", odgovorio je uz uputu novinarima da ga prekinu kad nekoga vrijeđa, čak i kad previše kritizira. Kaže i kako je govorio o stvarima koje treba rješavati, a povremeno spominjao AP-a. "Plenkoviću i ekipi oko njega u interesu je da se šuti da mogu rješavati svoje aranžmane. Prema tome, nema uvreda. Rekao sam da je Ustavni sud politička furda, to je izraz za autootpad, to je nekad nečemu služilo, sad ničemu", ustvrdio je Milanović. Osvrnuo se i na nabavku Rafalea ustvrdivši da neće riješiti ništa, "oni su skupocjena cipela, ali druga noga je još u opanku”. “Avioni su lijepa stvar, trebali su poslužiti kao predizborni trik izgleda da neće", kaže.

GALERIJA: Predsjednik Republike Zoran Milanović na manifestaciji Uskrsni običaji gradečkoga kraja

Dodaje da “ova ekipa” ruši Ustav, izbjegava sazvati Vijeće za nacionalnu sigurnost. Podsjetio je i kako je zabranio prelet Rafalea iznad Zagreba, poručio da će to i dalje zabranjivati, dokle god je predsjednik. "Ali neću još dugo biti predsjednik, bit ću premijer", dodao je. "A posebno se neće ponavljati zato da bi netko se pravio važan pred biračima. To su ogromni troškovi, dakle, to će nas koštati s PDV-om skoro milijardu i pol eura", kaže. Dometnuo je i kako se morao "do zadnjeg trenutka ubijati i lomiti" da bi dobili američke Bradleye te dodao da su ta vozila u hrvatsku došla isključivo zahvaljujući njemu, a ne Plenkoviću i "njegovom stručnjaku za promet Banožiću".

"Hrvatska ne bi imala 90 Bradleya koji se sada preuređuju u hrvatskoj tvornici u Đuri Đakoviću. Rade se u Hrvatskoj, rade naši inženjeri, naši ljudi i naša vojska će dobiti besplatno nešto što su neodgovorni tipovi skoro odbacili", istaknuo je, uz opasku da se tako ponašaju i prema izračunu mirovina, 'pa onda u program stave izračun koji je u stvari manji od onoga što bi ljudi dobili automatski'. "Nemar, neznanje, bezobrazluk. To govori o manjku interesa za ozbiljno vođenje zemlje", komentirao je Milanović.

VIDEO: Milanović s Plitvica: Ja na ovaj skup nisam pozvan. Ovo je stranačka privatizacija hrvatske svetinje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Milanović kaže da se EU i SAD odnose "neprijateljski" prema Hrvatima u BiH

"Odnos Europske unije i Amerikanaca prema statusu Hrvata u BiH je neprijateljski. Da ne upotrijebim neku jaču riječ - neprijateljski. To što se onemogućava Hrvatima u BiH je zaista postalo pitanje i hrvatskog državnog ponosa. To nije pitanje rata i mira i to nije pitanje oko kojega itko u Bruxellesu razbija glavu", rekao je Milanović novinarima u Gradecu. Dodao je da su upravo zato Plenković i "njegovi sluge" imali lak zadatak da to riješe, ali se hrvatski premijer "nije htio zamjeriti" predsjednici EK-a Ursuli von der Leyen za koju je rekao da "iza nje nije nikakav izborni legitimitet i da je prijateljica Angele Merkel" koje se bivša njemaka kancelarka "htjela otarasiti". "Smije li to netko reći? To niste nikad čuli iz usta hrvatske političke partitokracije koja je vladala. Jesmo u komunizmu? Je li to zabranjeno reći", rekao je je Milanović.

Na upit novinara komentirao je hoće li istraga Ureda europskog javnog tužitelja o prepiski predsjednice Komisije i šefa Pfizera naštetiti HDZ-u na parlamentarnim izborima, a EPP-u na europskim izborima. "Šta to znači Europska pučka stranka? Što su oni? Oni su za puk, a što su drugi za istrebljenje puka? Svi su za puk. To je kad nemaš nikakav koncept, daješ si ime stranka dobrog vremena, stranka da bi bilo dobro, pučka stranka - to ne znači ništa", rekao je Milanović.

VIDEO: Milanović: Protuustavna patvorina političkih olupina istovarena je u nešto što bi trebalo biti Ustavni sud

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"To je europska birokratska stranka, stranka koja okuplja eurokrate kojima ovaj model funkcioniranja naprosto odgovara jer on je dizajniran ne u Hrvatskoj, ne u Varšavi ili Budimpešti, nego u nekim drugim centrima moći", dodao je. Govoreći u povodu 15. obljetnice ulaska u NATO-u, predsjednik i vrhovni zapovjednik vojske kaže da Hrvatska treba biti lojalan partner, ali da nema utjecaja na najvažnije odluke u toj organizaciji. "Ključne odluke se donose isključivo u Washingtonu, čak ne u Parizu. S odlukama koje kreću od premise da smo mi na raspolaganju 24 sata dnevno ja imam problem. Te odluke mene ne obvezuju, ni kao vrhovnog zapovjednika, a ni sutra kao predsjednika hrvatske vlade", rekao je Milanović.

FOTO Raskošna imanja u Hrvatskoj: Posjećivali ih velikani, a sada propadaju