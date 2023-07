Burne reakcije nakon što je Milanović zabranio novinaru da dođe na Pantovčak: 'Nedopustivo i nedemokratski'

Predsjednik Zoran Milanović sazvao je danas konferenciju za medije na Pantovčaku kako bi govorio o problemima oko imenovanja šefa VSOA-e. No nisu svi novinari bili dobrodošli. "Ured predsjednika Republike onemogućio je novinaru Jutarnjeg lista, Krešimiru Žabecu, da radi svoj posao uskrativši mu akreditaciju za konferenciju za tisak", piše Jutarnji list dodajući da je ovo prvi put da je, i to bez ikakvog objašnjenja, novinaru onemogućeno obavljanje njegovog posla.

"Poštovani, Vaš zahtjev za akreditaciju za praćenje konferencije za medije Predsjednika Republike nije odobren. Pozdrav, Ured predsjednika Republike Hrvatske", citira Jutarnji odgovor s Pantovčaka. Odluku je potpisao glasnogovornik Nikola Jelić.

"Prilično sam šokiran postupkom glasnogovornika Ureda predsjednika Nikole Jelića da mi se zabrani dolazak na današnju novinsku konferenciju predsjednika Republike. Ne sumnjam kako to nije samostalna odluka glasnogovornika Ureda već je riječ o izravnom nalogu predsjednika Zorana Milanovića da se novinarima Hanza Medie onemogući obavljanje našeg redovnog posla - izjavio je kolega Žabec.

"U mojoj dosadašnjoj novinarskoj karijeri nikad mi niti jedan predsjednik, premijer, ministar ili neka državna institucija nije zabranila dolazak na novinsku konferenciju koju su sami sazvali. Bez obzira koliko im se nije sviđalo moje pisanje i nisu se slagali s mojim stajalištima uvijek su bili spremni odgovarati na moja pitanja. Predsjednik Milanović očito na to nije spreman te se odlučio na provođenje cenzure prema novinarima čiji stavovi i tekstovi mu nisu po volji", zaključio je.

Na pitanje zašto je novinaru zabranjen dolazak, Milanović je rekao: "Zato što to nije medijska kuća, već je to kartel. To nije medij. Tko god tamo piše, nije novinar", rekao je Milanović. Nikola Jelić rekao je da novinaru nije zabranje dolazak, već da nije pozvan.

''Krajnje je neprihvatljiva praksa da se zabranjuje dolazak jednom novinaru na presicu. To je nedopustivo. Svatko može biti nezadovoljan pisanjem novinara, ali za to postoje drugi alati poput Novinarskog vijeća časti'', za DNEVNIK.hr komentirao je potez predsjednikova Ureda šef HND-a Hrvoje Zovko. ''Dužnost je svakog političara da odgovara na pitanja novinarki i novinara'', zaključio je Zovko.

Reagirala je i Maja Sever, rekavši da je riječ o potpuno nedopustivom i nedemokratskom potezu Zoran Milanovića i Nikole Jelića.

"Zabraniti novinaru Jutarnji dolazak na presicu jer imaš nekakvo mišljenje o medijskoj kući. Vaš je posao i vaša dužnost odgovarati javnosti i novinarima", napisala je Sever na Facebooku i usput tagirala Europsku federaciju novinara čija je predsjednica.