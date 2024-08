Milanović o tragediji u Malom Lošinju: Trebaju nam naši brodovi koji će se graditi u našim brodogradilištima

Predsjednik Zoran Milanović oglasio se o tragediji u Malom Lošinju, kada je prošle nedjelje troje pomoraca usmrtila rampa trajekta. Predsjednik se nije previše osvrtao na to tko je odgovoran za tragediju, no poručio je da Hrvatskoj trebaju brodovi koji će se graditi u našim brodogradilištima, a ne rabljeni brodovi.

- Tko je kriv za tragediju u kojoj su poginula tri čovjeka, neka se utvrdi. A tko će ili neće snositi političku odgovornost, sada o tome neću govoriti. Međutim, činjenica je da su zadnja četiri broda za Jadroliniju sagrađena prije više od deset godina i građena su u Uljaniku. Nama trebaju naši brodovi koji će se graditi u našim brodogradilištima, ne rabljeni strani brodovi, posebno ne to. Niti novi strani brodovi. To kažem svjestan rizika da će me netko optužiti za protekcionizam, ali moj posao je, za što sam izabran, zaštita hrvatskih interesa. Po hrvatskom moru moraju ploviti hrvatski brodovi jer je to u našem interesu i zato jer mi to možemo, to znanje i vještinu nismo izgubili, sačuvali smo ih - komentirao je, prenosi se u priopćenju. U svom je govoru podsjetio na važnost mora za Hrvatsku, kao i na tradiciju proizvodnje brodova u hrvatskim brodogradilištima.

- Kupovali smo brodove i vlakove koji su proizvedeni u Hrvatskoj, bez obzira što smo u Europskoj uniji. Kada smo kupovali vlakove, onda je 45 vlakova kupljeno u 'Končaru', kada smo gradili brodove za Hrvatsku vojsku na natječaj su se javili i neki inozemni, ali nisu dobili posao jer smo tako odlučili - rekao je, kazavši kako smo se pritom držali pravila Europske unije.

- Mi smo potpuno otvorili svoju zemlju, svoje granice. Može prodavati tko što hoće, kome i koliko god hoće, a država i njezini instrumenti služe da očuvamo ono što jesmo - očuvanje svojeg suvereniteta uz očuvanje svojih interesa. Kada od Europske unije dobivamo moramo znati da dajemo jednako toliko ako ne i više, i jedna od opasnosti je da izgubimo znanja i vještine koje smo imali“, rekao je predsjednik Milanović istaknuvši kako Hrvatska mora proizvoditi sve ono što može proizvoditi jer „ovolika razina ovisnosti o turizmu nije dobra, ona izlaže, postaješ ranjiviji“.

