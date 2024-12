Medo zalutao u dućan u Japanu i napravio kaos: Dva dana ga nisu mogli uloviti

''Iš'o medo u dućan'', uzrečica je koju je jedan medvjed u Japanu doslovno shvatio, nakon što je puna dva dana proveo u prostorijama supermarketa. Naime, u subotu ujutro jedan je medvjed ušao u trgovinu u Akiti na sjeveru otoka pa napao tamošnjeg zaposlenika koji je bio čak prevezen i u bolnicu.

Policija je bila pozvala licencirane lovce da usmrte medvjeda koji se motao po trgovini, no nisu ga mogli pronaći, prenosi The Guardian. Zamke su bile postavljene po cijeloj trgovini, no njega to nije diralo jer je pronašao meso koje se nalazilo u supermarketu. Nažalost, na koncu je ipak upao u zamku od meda i jabuka koju su mu postavili te je životinja bila i usmrćena, no vlasti navode da su ga prije same smrti uspjeli uspavati.

A TV news video of a hunter at the scene of the supermarket bear attack in Akita, Japan. pic.twitter.com/O1BBtgy6RN https://t.co/g0jq5cGnhw — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) November 30, 2024

Inače, na sjeveru Japana broj medvjeda porastao je na dovoljan broj da su počeli stvarati probleme lokalnom stanovništvu. Iako vlasti pozivaju građane da ostanu smireni jer većina njih zimu provede spavajući, neki od njih tražit će hranu u naseljenim područjima i tijekom zimskih mjeseci.

U posljednjih 12 mjeseci, zaključno s ožujkom ove godine, Japan je zabilježio 219 žrtava od napada medvjeda, a šestero osoba je i poginulo. Muškarac koji je pak bio radio u trgovini napadnut je kada je dolazio ujutro prije otvaranja. Drugi mu je radnik bio pomogao u skladištu prije nego što je bila pozvana policija, a sreća je bila što u samoj trgovini nije bilo kupaca.