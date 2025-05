Svaka tetovaža priča je za sebe, a ​sve su zastupljeniji skečevi

Tetovaže postoje tisućama godina i imaju duboko ukorijenjeno mjesto u mnogim kulturama, od staroegipatskih i polinezijskih naroda do suvremene zapadne pop-kulture. Pod tetovažom se obično podrazumijeva trajni ili polutrajni crtež, simbol, tekst ili neki drugi oblik umjetnosti koji se unosi u kožu s pomoću igala i tinte kako bi se stvorila trajna slika. No ovaj općeniti opis ne može se primijeniti na tattoo studio Brod u vlasništvu bračnog para Duspara. Jedan od najpoznatijih i najdugovječnijih studija u Slavoniji poznat je po unikatnom pristupu tetovažama, koje se u njihovim rukama pretvaraju u osobne narative klijenata.

Osobni narativ klijenta

Maja Duspara, stručnjakinja za body piercing, menadžerica i desna ruka vlasnika studija Renata Duspare, podijelila je s nama svoje iskustvo u radu s klijentima i ulozi tijela kao medija izražavanja, otkrivši kako tetovaže mogu postati rukopis, trag i identitet. – Svaka tetovaža priča je za sebe. Kao što je svaka osoba unikatna i jedinstvena, tako i svaku tetovažu pokušavamo predstaviti na taj način. Tetoviranje i body piercing u današnje su vrijeme potpuno prihvaćeni, što prije nije bio slučaj – kaže Maja Duspara.U ovom studiju tetovaži prilaze kao osobnoj priči, umjetničkom izrazu i načinu na koji tijelo postaje prostor vizualnog identiteta. Klijenti im često dolaze s već određenom, zadanom tetovažom koju su negdje pronašli, a oni ih onda pokušavaju nagovoriti da to pretvore u nešto isključivo njihovo. Tema koju su donijeli posluži im samo kao predložak, a sve ostalo odrađuju u dogovoru.

Motivi su obično personalizirane prirode i ovise o karakteru osobe. Može to biti izražaj religioznom tetovažom, motivom lava, totema, a nije rijetkost ni da si ljudi daju istetovirati neki tekst ili imena djece. Najzahtjevnije su i najizazovnije reprodukcije umjetničkih djela starih majstora slikarstva. – Tema može biti životinja, priroda, neki životni događaj, ljubav, da ne nabrajam dalje. Ljudi često rade uspomene na teško životno razdoblje, ako su izgubili blisku osobu, ako su imali preseljenje ili ako se jednostavno žele ukrasiti. Tijekom godina se u svijetu uvijek javljaju novi trendovi, a čini mi se da je sada dosta zastupljen hiperrealizam, pa i skeč – dodaje Maja.

Vlasnik studija Renato Duspara, tattoo artist i likovni entuzijast s dugogodišnjim iskustvom u crtanju, slikanju i tetoviranju, s ovim se poslom počeo baviti već u srednjoj školi i nastavio se usavršavati do danas. S obzirom na to da škola za tetoviranje ne postoji, išao je kod starih majstora i zanat učio tako što je preuzimao znanje od njih. Ističe kako tattoo artist mora imati puno strpljenja, koncentracije i volje za rad. Nema preskakanja etapa, mora se sve odraditi po redu, od poznavanja crtanja i tehničke uporabe opreme do medicinskih detalja koji su im potrebni zbog higijene.

Ističe kako su im nekad u studio uglavnom dolazili muškarci, dok danas više nema nikakve razlike ni po spolu ni po dobi. Sam rad može potrajati do 50 sati u etapama, ali nikada dulje od pet-šest sati u komadu (i to je već ekstremno). Najvažnije je da tetovaža bude trajna i estetski stabilna tijekom godina. Stoga poslu uvijek prilaze s maksimalnom ozbiljnošću. – Kad je riječ o dijelovima tijela, preferiramo otpornija mjesta, odnosno ekstremitete, ruke i noge, zato što je koža otpornija i manje su osjetljivi. Međutim, to nije pravilo. Ljudi traže po svim mjestima, ali mi ne radimo po onim izrazito ekstremnim, kao što su lice i genitalije. Mislim da to nema smisla, to više nije estetika po mom shvaćanju tetovaže i umjetnosti – ističe Renato.

Sve više zainteresiranih

Posljednjih godina primjetan je porast zainteresiranosti za tetovažom. Danas je ona dosta prihvaćena, što prije nije bio slučaj. Kada su prije 20 godina otvarali studio, samo su se određeni ljudi tetovirali i radili body piercing. Danas je to masovna pojava. Gotovo se svaka druga-treća osoba tetovira. Ipak, tetovaža nije za svakoga. Nisu rijetki slučajevi da se netko u zadnji trenutak uplaši i predomisli. Onima koji nisu sigurni u odluku i koji možda nisu spremni istrpjeti bol zbog iritacije kože Renato preporučuje da je bolje da odustanu. – Onaj tko želi staviti tetovažu mora dobro razmisliti kako bi odlučio o motivu, temi i budućnosti. Tetovaža se ne briše i na nju ne treba gledati kao na nešto što ćemo skinuti kad nam dosadi. Moramo odlučiti o nečemu što će trajati cijeli život – zaključio je Renato.