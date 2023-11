Matić: Slažem se s Penavom, Pupovac u Vukovaru svake godine izvodi performans

U Večernjem TV-u sudjelovao je SDP-ov EU parlamentarac Predrag Fred Matić koji se novinarki Petri Maretić Žonja javio iz Bruxellesa kako bi razgovarali na temu mogućih nereda u subotu u Vukovaru na obilježavanju Dana sjećanja. S obzirom na činjenicu da su tenzije pred ovogodišnji Dan sjećanja na žrtvu Vukovara nikada veće, Fred Matić pojasnio je što očekuje da će se dogoditi u subotu u Vukovaru.

Ono što će se dogoditi je odgovornost organizatora. No, sve podsjeća na 2013. godinu kada smo imali takozvane dvije kolone; vukovarsku i nevukovarsku, gotovo su isti organizatori čitave priče. Jedino sada gradonačelnik Vukovara nije u HDZ-u pa ćemo vidjeti kako će se HDZ postaviti i ponašati u ovoj priči. Žao mi je što se ovo događa. Imate tokom čitave godine zaklinjanje u svetinju Vukovara, a onda deset dana prije toga se nabrije atmosfera. Rekao bih da su razlog tome skorašnji izbori. No, opet, svi govore i kunu se da neće Vukovar koristiti u predizbornoj kampanji za niske političke svrhe, no to upravo sada čine. Ne može se reći da provokacije nisu izrežirane i smišljene.

Ove godine postoje i dva plakata, kako komentirate odluku Grada Vukovara i Ivana Penave da se na njima naglašava slovo u i HOS?

Stručnjaci su rekli da je plakat jeftin u smislu da je to neki amater napravio, ali to je njima nebitno; postignuta je svrha plakata, a to je isticanje slova u, iako oni kažu da je to slučajno. Riječ Vukovar ima sedam slova, moglo se iskoristiti neko drugo slovo da su htjeli. Eto, ja sam toliko naivan ili zločest da im ne vjerujem da je to bilo slučajno. Iako oni to tako dobrohotno tumače, a ja sam naivan i glup i ne vjerujem im.

Što očekuje dan prije Dana sjećanja? To bi isto mogao biti dan koji neće proći bez tenzija, obzirom da je Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta najavio u Saboru da neće dozvoliti da predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac dođe u Vukovar i u Dunav baci vijenac kako je napravio lani. Mlinarić tvrdi da će ga ove godine spriječiti u tome, ako treba i ljudskim štitom uz Dunav.

Ono u čemu se slažem sa Stipom Mlinarićem i gradonačelnikom Vukovara je da je to provokacija SDSS-a. Ja kao živi svjedok događanja u Vukovaru u tom studenom 1991. godine znam da niti jedan Srbin ne može reći da je posebno stradao tog 17. 11. kao niti Hrvati. To su bile završne operacije JNA i njihovih pomoćnika, paravojnih postrojbi , dobrovoljačkih četničkih i raznih drugih gardi. Jednako su stradavali građani Vukovara i Hrvati i Srbi , ali taj 17. 11. je performans koji izvodi Pupovac iz godinu u godinu. U tom dijelu se slažem, ali se ne slažem da bude nekih fizičkih zapreka i da ne daj Bože dođe do fizičkih obračuna.

No, akteri koji sakupljaju političke poene s obje strane, napravit će sebi da toga bude – i Domovinski pokret nabrijavanjem te atmosfere i SDSS kao žrtva i sluga HDZ-a koji već 30 godina na padu Vukovara služi HDZ-u kao smokvin list. Oni se kao malo posvađaju pred izbore, a nakon izbora opet surađuju zajedno: vrlo perfidno i vrlo pokvareno. Sve u smislu da se štite interesi srpskog stanovništva u Vukovaru, a to jednostavno nije istina, nego performans koji izvodi SDSS sa predvodnikom Miloradom Pupovcem koji nikako da shvati da, kao što nogometaš na vrhuncu karijere treba napustiti nogomet, tako isto i on u politici ne smije dozvoliti da dođe do zvižduka. No, njemu već dugo zvižde, on ne može izdržati čitavu utakmicu, a on to nikako da shvati.

Slažete li se sa S. Mlinarićem i u njegovoj izjavi da Pupovac izjednačava žrtvu s agresorom?

Rekao sam da se slažem s tim da je to provokacija jer taj 17. 11. je pod navodnicima, potpuno nebitan za bitku za Vukovar ili za posebno stradavanje Srba da se ga SDSS isticao. Srbi su u Vukovaru, povijesna je činjenica, stradavali prije početka Domovinskog rata, tamo u šestom, sedmom i osmom mjesecu prije agresije na Hrvatsku. Kada je rat počeo krajem kolovoza u Vukovaru jednako su stradavali i Srbi i Hrvati. Neki dan sam razgovarao sa Brankom Borkovićem o tome kada je došao u Vukovar i osnovao postrojbu vojne policije, mi nismo imali zabilježenih nikakvih slučajeva ratnih zločina u tom periodu, na što sam posebno ponosan.

Domovinski pokret i Penava politiziraju Vukovar. Hoće li im se to vašem mišljenju isplatiti ovoga puta?

Problem Hrvatske nacije i građana, birača je taj da kratko pamte i ne žele sudjelovati u ovakvim igrokazima. No, njihovi birači to vole, radi se o jednom malom broju njih, ali čitav taj mali broj će izići na izbore. Ne slažem se s njihovim načinom kako oni mobiliziraju svoje biračko tijelo, a na izborima će vidjeti koliko su uspjeli. Želim istaknuti da se radi o istim akterima koji su 2013. godine organizirali te paralelne kolone u Vukovaru, pa se može reći da već imaju iskustva i tradicije u tim svinjarijama. Ono što želim posebno naglasiti je da se ne radi o Vukovaru i tako svetoj stvari za sve građane Hrvatske. Mene je i kao vukovarskom branitelju i bivšem logorašu koncentracijskih logora, drago vidjeti kako sada HDZ-ovci drhte, jer to su isti oni ljudi koji su organizirali 2013. godine paralelne kolone i sada ih slušam kako govore o tome da treba poštivati institucije ove države. Znači narodski rečeno; malo je mečka zaigrala i pred njima.

Ne naslađujem se s tim jer se radi o Vukovaru. No, da se radi o nečem drugom, tako bi rado uzeo kokice i veselio se gledati ovo. Dakle, nitko od njih nije rekao; da, bili smo smradili te 2013. godinu, jedino je Jandroković rekao greške više ne treba činiti, ako su počinjene. To je blago, političarski rečeno. Dakle, oni bi ponovno radili dvije kolone kada bi SDP došao na vlast ili neka lijeva opciju koju oni zovu projugoslavenska, pročetnička ili ne znam kako. Radi se o karakternim nulama i teško mi je o njima razgovarati. Ono što je moja najvažnija rečenica na ovu temu, a koju sam već izrekao, je da za mene Vukovar nije pao 1991. godine - Vukovar je 1991. godine silom okupiran, nasilno od neprijatelja o čemu puno znao i knjigu sam napisao. Za mene je Vukovar pao 2013. godine kada su Karamarko i njegova družina podijelili kolone. I svi su isti, osim Karamarka, i sada u toj čitavoj priči i to mi je žao i to mi se gadi. I zato u subotu neću doći, i to će nekima biti drago, no tim dušobrižnicima poručujem da sam ja u Vukovaru bio kada je bilo najbitnije i sjećam se tih događaja kao jučer da su bili i nije mi svejedno. No, ja nemam želudac od inoksa i jednostavno ne mogu to gledati.

Kako komentirate i Penavinu retoriku u kojoj je on počeo govoriti i tko je dobrodošao u Vukovar, a tko nije, da kome smeta u ne mora doći?

To su te jeftine fore. Dakle Vukovar je konstanta i vječan, a sve ostalo je prolazno; kao što je prolazan Penava i Pupovac i Plenković i ja, svi smo mi prolazni, a Vukovar će ostati. No, nije svejedno kako ćemo ga ostaviti u povijesti, kako ćemo ga ostaviti mladima; da li kao mjesto sukoba i političkih obračuna ili kao mjesto pijeteta, realno, ali mitsko mjesto za Hrvatsku. Nema u našoj povijesti značajnijeg događaja od vukovarske bitke i hrabre obrane malobrojnih branitelja i civila koji su se oduprli žestokoj agresiji. Podsjetimo se samo fotografija, slika iz 1991. godine – taj grad je bio sravnjen, najviša je zgrada bila do koljena. Trebalo je to preživjeti, neki ljudi sada to vide kroz tragediju u Ukrajini i na području Gaze, a to sve je Vukovar prošao. No, ako je nekome u cilju da sve to uprlja da bi dobio dva, tri glasa – bujrum!

Prije deset godina ste predložili da svi zajedno komemoriraju žrtve i budu u koloni sjećanja; dakle i pripadnici srpske nacionalne manjine, no to nije zaživjelo. Mislite li da će ikada doći vrijeme za to?

Vrijeme za to je došlo davno, došlo je onda kada smo prvi puta imali kolonu sjećanja. Inače, da posjetim, nije da se hvalim, ljudi su me podsjetili iako 'slavu' ili zasluge uvijek uzmu neki drugi, pa čujem da je čak i monografija napisana o tome kako je to sve krenulo. Mene je prijatelj Pero Kovačević podsjetio da je moja malenkost u ministarstvu branitelja napravila prvi protokol oko kolone sjećanja koja je trebala ići od bolnice do parkirališta hotela Dunav. Dakle, bio sam i voditelj tog prvog programa iz 1998. godine, no nikoga to ne zanima. Po meni je vrijeme zajedničkog komemoriranja došlo odavno, jer tu su stradali Hrvati i Srbi, odnosno zajedničkim nazivom - stanovnici grada Vukovara su stradali. Naravno, da su se kasnije dogodile stvari koje se nisu smjele dogoditi i dobar dio Srpskog stanovništva je prokazivao hrvatske branitelje i civile i mnogi ljudi su stradali ni krivi ni dužni jer svi smo bili optuženi ako ratni zločinci. Kao što smo i mi nakon rata optužili sve Srbe da su ratni zločinci. Dakle, to su vatreni govori, pristrani, politički, politikantski, a to nije istina.

Mjesto je svim građanima Vukovara da to komemoriraju, ako želi i osjećaju se kao Vukovarci. Isto i ljudi koji dolaze u Vukovar. Većina njih, i to treba reći, 99 posto ljudi dolaze s istinskim poštovanjem i razumijevanjem, s ponosom što mogu dati svoj doprinos u obilježavanju jednog takvog tragičnog događaja u hrvatskoj povijesti. No, onaj jedan posto nastoji nešto užicariti. Znate ono kada idem u koloni pa čujem one crnokošuljaše, a morate znati da nitko 1991. godine nije bio u crnoj uniformi u Vukovaru, i viču mi smo Franjine ustaše - ja s takvim ljudima nemam što raditi u koloni.

Očekujete li nerede u subotu u Vukovaru?

Ne, jer vidim da je i gradonačelnik Penava rekao da će kolonu predvoditi vukovarski HOS-ovci – valjda ih je netko prebrojao, kažu da ih je bilo 58 između nas 2.000 koji smo branili Vukovar. Dosta ih je poginulo, u međuvremenu i umrlo, nekima se i ogadilo ovo politiziranje oko njihovog imena, tako da u koloni može biti 10 HOS-ovaca, ali vukovarskih HOS-ovaca, a ne kako se u početku mislilo da će kolonu predvoditi onaj neki Skejo koji je valjda mislio uzvikivati 'Za dom', a mi iza njega, nas 100.000 bi valjda trebali vikati da smo spremni. Taj film neće gledati. Sada se to reteriralo. Treba i podsjetiti da su i prijašnjih godina kolonu predvodili branitelji, obitelji i djeca poginulih branitelja. Nije to novo.

Očekujete li da policija mogla imati posla taj dan u Vukovaru?

Možda se dogode neki zvižduci upućeni prema premijeru, HDZ-u. Čvrsto vjerujem i nadam se da su ljudi normalni i da neće doći do nekih fizičkih okršaja ili podizanja tenzija. Naime, kada HDZ-ovci to ne organiziraju, ne znam kako to može završiti. No, želim vjerovati da će sve biti u redu. Ono što smo mi proživljavali 2013. ili 2015. godine u Kninu, to ne bih poželio ni najgorem neprijatelju, a to su nam priredili ti isti ljudi koji su i plazili po meni kada sam bio u ministarstvu i tražili možeš li mi napraviti ono ili ono. To su ti isti ljudi. Takve ljige preživljavaju; žohari i ljigavci preživljavaju sve.

Unatoč tome što su HDZ i Domovinski pokret sada u nekom sukobu, Penava otvoreno kaže da nakon izbora on može surađivati s HDZ-om i Plenkovićem i može se vidjeti zajedno u Vladi. Mislite li da je to, i suradnja s SDSS-om, moguća?

Naravno, vlast je slast. Nitko od njih neće se ustručavati i zbog komadića vlasti napravi salto mortale. Ja nikoga ne mrzim, ali kada vidim one izdajnike, one žetončiće, meni muka dođe od tih ljudi. Dakle, moguće je da su ovi ljudi novi žetončići u novoj vladi. Njih samo malo Plenković sada iritira, no moguće je da će nakon EU izbora Plenković dati petama vjetra i otići u Bruxelles i ostaviti nekome drugome da preuzme stranke, a onda će ovi reći da je to neki novi HDZ. Kao što to Plenković uredno priča; njemu je 29 ministara otišlo iz Vlade, niti jedan nije nogu slomio, svi su otišli zbog korupcije i sumnje u korupciju, ali to nije onaj HDZ sa pravomoćnom presudom.

Ivan Anušić je novi ministar obrane, a i tu se DP i HDZ sukobljavaju. Penava kaže da Plenković odabirom pokazuje paniku i nervozu. Što vi mislite o imenovanju?

Veliki kineski vojskovođa, a onda i Corleone iz Kuma je rekao; drži svog prijatelja blizu, a neprijatelj još bliže. Plenković nije naivan, amortizirao je Anušića stavljajući ga u Vladu, a Anušiću sada, vidjeli smo u Saboru, više ne izaziva mučninu koalicija sa SDSS-om, sada mu je Plenković objasnio i slučaj Barbarić, pa više Anušiću niti taj slučaj nije sporan. Anušić je odjednom postao mek ko pamuk. Kada je rekao Barbariću da nanosi štetu HDZ-u, odmah su Anušiću izvukli da je napravio novu kuću sto metara dalje od stare kuće i nije je prijavio, iako ju je napravio prije deset godina. To je recept kako HDZ radi. Tu informaciju sigurno nije pustio nitko iz SDP-a, već iz HDZ-a. Svatko mora znati da preuzimanjem takvog ministarstva pola godine prije izbora nije dovoljno vremena niti da se upoznaju pomoćnici, a kamoli da se pohvataju procesi u ministarstvu obrane. Prijavio je nešto čime je sebe eutanazirao kao političar, no ja bih rekao, to je moje mišljenje, da je Plenković njemu pokazao još neke papire koji postoje, pa je on tako lako prihvatio tu funkciju.

Hoćete li reći da je I. Anušić bio ucijenjen?

To je moje mišljenje, imam pravo na mišljenje. Dakle, moje je mišljenje da mu je dao ponudu koju Anušić nije mogao dobiti.

Očekujete li sada zatopljenje odnosa na relaciji MORH - Ured predsjednika?

Gledao sam saslušanje ministra Anušića u Saboru koji je u jednom trenutku rekao da će biti situacija bolja u suradnji s predsjednikom države i vrhovnim zapovjednikom, ali onda mu je premijer koji sjedi do njega odmah rekao kuš! i dao mu objašnjenje da dok se predsjednik ne ispriča i ne povuče neke svoje izjave, da od suradnje nema ništa. Dakle, Anušiću, ako si i imao dobru volju, jučer smo čuli da si dobio svoje mišljenje!

Mislite li da će i Anušić biti jedan od novih premijerovih poslušnika?

Naravno! Simbolično govoreći, čovjek si je pucao u koljeno, napustio je svoju županiju, a Plenković je dobio ono što je htio – jedinog glasnog kritičara svoje vlasti i svojeg apsolutizma je amortizirao, politički ga ubio i mislim da je karijera Anušića završena, jer će se sve ubuduće vezati uz Plenkovića, a on za šest mjeseci i da je Tesla ili Einstein ne može ništa napraviti. Posebno ako ide na posao sa zavrnutom rukom.

