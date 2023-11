U Vukovaru i drugi plakat, petak sigurnosno osjetljiv dan

U Vukovaru ove godine možda neće biti dvije kolone sjećanja, ali već sad je izvjesno kako će biti dva službena plakata. Jedan je onaj gradskog Odbora za obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991., na kojemu je istaknuto veliko slovo U i HOS, a drugi je Vijeća za pijetet Ministarstva branitelja. I dok je vukovarski plakat već nekoliko dana vidljiv po Vukovaru, a najavljeno je i kako će na zgradi gradske uprave biti istaknut i plakat s grbovima svih šest postrojbi koje su branile grad 1991. godine, plakat Vijeća pojavio se u gradu u utorak.

Penava: Samo je jedan plakat

Još jučer je bio istaknut samo kao jumbo plakat u naselju Mitnica. Na plakatu Vijeća istaknuti su ljudi u Koloni sjećanja i s ratnim zastavama, a u pozadini se vidi i Vukovarski vodotoranj. Istaknut je i natpis Vukovar – mjesto posebnog domovinskog pijeteta. Za sada je nepoznato hoće li po Vukovaru biti još plakata koje je izradilo Vijeće i na kojim mjestima. Na takav upit ministarstvu rečeno nam je da će ih biti gdje ih bude kao i da u Vukovaru ima i državnih institucija.

U svojim ranijim izjavama o mogućem postavljanju plakata koje je izradilo Vijeće gradonačelnik Vukovara Ivan Penava kazao je kako je on gradonačelnik, da Vukovar ima svoje komunalne službe kao i da će vidjeti hoće li dati nalog da se takvi plakati uklone. Kako god, jučer prije podne jumbo plakati Vijeća bili su na Mitnici. Komentirajući plakat Vijeća, Penava je rekao kako ga je vidio, ali i da za njega postoji samo jedan plakat, odnosno da nikakav drugi plakat ne postoji. Istaknuo je i kako ne postoji nikakav Penavin plakat, nego da postoji samo jedan vukovarski plakat koji se distribuira diljem svijeta. Prema njegovim riječima, potražnja za vukovarskim plakatom je tolika da se ne mogu nabaviti dovoljne količine te da i to govori da hrvatski narod zna koji je njegov plakat. Kazao je i da ne zna je li drugi plakat zapravo poziv Plenkovića i Pupovca u drugu kolonu.

Kada se govori o atmosferi i događanjima u Vukovaru u okviru Dana sjećanja, petak, 17. studenoga mogao bi biti sigurnosno osjetljiv dan. Naime, za taj je dan predsjednik SDSS-a najavio kako će i ove godine na taj datum vijence baciti u Dunav te ih položiti na Ovčari u spomen na sve nestale i ubijene Vukovarce 1991. godine kao i ubijene na Ovčari i drugim stratištima. Tim povodom saborski zastupnik DP-a Stipo Mlinarić jučer je poručio da SDSS i Pupovac krše zakon te da će ga on čekati na obali Dunava.

Mlinarić: Stat ćemo u živi lanac

– Ja ga čekam tamo! S koliko ljudi? Mogu dovesti koliko hoću, sto, tisuću, koliko želim. On je to izabrao kako bi izjednačio agresora i žrtvu. Nema jednakosti. Što je Pupovac bacao, bacao je. Pozivam Plenkovića da se očituje o svom zakonu, pozivam ministra Božinovića da ne krši zakon, pozivam gospodina Milinu da se drži zakona. Ako oni to ne budu, mi ćemo stati u živi lanac, u miru, tišini, bez ekscesa i neće ga baciti – poručio je Mlinarić.

Pupovac je prije poručio da će svakako doći u Vukovar, da se ne boji te da su se i on i SDSS već, nažalost, naviknuli i na verbalne i na fizičke prijetnje.

