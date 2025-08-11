Majka (61) ubila sina kako bi zaštitila snahu od nasilja: 'Sama sam ga raskomadala'

Medicinska sestra Lorena Venier (61) iz Italije priznala je da je ubila i raskomadala svog 35-godišnjeg sina Alessandra Veneira kako bi, prema vlastitim riječima, zaštitila svoju snahu od njegovog navodnog fizičkog nasilja. Supruga ubijenog, Mailyn Castro Monsalvo, sama je kontaktirala talijansku policiju i priznala da je sudjelovala u počinjenju zločina 25. srpnja. Istražitelji vjeruju da su majka i snaha ubojstvo planirale mjesecima unaprijed, prenosi New York Post.

Prvo su Alessandru dale čašu limunade u koju su dodale sredstvo za smirenje, a zatim su mu ubrizgale dvije injekcije inzulina kako bi ga uspavale. Iako je primio veliku dozu lijeka za dijabetes, još je bio živ. Nakon toga ugušile su ga jastukom, zadavile vezicom za cipele i tijelo posule žutim vapnom kako bi prikrile miris.

Njegovo tijelo, raskomadano na dijelove, pronađeno je u podrumu kuće u gradu Gemona del Friuli, gdje je živio sa suprugom i šestomjesečnom kćeri. "Nisam im mogla dopustiti da odu u Kolumbiju. Mailyn i beba tamo ne bi bile sigurne. Jedini način da ga zaustavim je bilo da ga ubijem", rekla je majka, dodavši da je Alessandro navodno prijetio kako će utopiti suprugu u rijeci u Kolumbiji.

Prema navodima, Lorena se nadala da će sinov nestanak proći nezapaženo jer se obitelj planirala preseliti. Međutim, snahino priznanje otkrilo je istinu. Lorena je optužena za ubojstvo i skrivanje tijela, dok je Mailyn pod istragom zbog poticanja na zločin. Na sudu je majka izjavila da joj je snaha pomogla samo premjestiti tijelo. "Sama sam ga raskomadala", rekla je, prenosi NY Post. "Koristila sam pilu za metal i plahtu kako bih zadržala krv i isjekla ga na tri dijela. Nije bilo mrlja", opisala je u šokantnom svjedočenju.

Lorena tvrdi da ju je snaha mjesecima nagovarala da ubije Alessandra zbog fizičkog i psihičkog zlostavljanja. "Brutalno ju je pretukao, vrijeđao i više puta prijetio smrću. Moj je sin umanjivao važnost njezine postporođajne depresije, a kad sam odlučila sve prijaviti, udario me u leđa", ispričala je. Navodno je ubijeni planirao odvesti suprugu i dijete u Kolumbiju, no Lorena je strahovala za njihovu sigurnost.