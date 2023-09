Majka ispričala: 'Liječnik na Rebru je mojoj slijepoj kćeri (2) istrgnuo stolac iz ruke. Pala je'

Prošloga tjedna u KBC-u Zagreb navodno je došlo do incidenta, i to na odjelu pedijatrije. Majka 2-godišnje djevojčice koja je slijepa na jedno oko ispričala je tako kako je iživcirani kirurg navodno djevojčici istrgnuo stolac iz ruke, zbog čega je ona pala i ozlijedila glavu.

Za RTL Danas je kazala je kako je sve krenulo kada je djevojčica gurala plastični stolac u dječjoj igraonici. U jednom trenutku je iz sobe za odmor izašao kirurg koji je, tvrdi majka, zatražio od majke da joj uzme stolac jer se s njim ne može igrati. Majka mu je na to rekla da ne može na silu, a osim toga djevojčici je služio i za oslonac zbog slabovidnosti.

- Veli sad ću vam ja pokazati kako se djetetu stolica oduzme! Ja sam bila u šoku. Došao je on do nje, ona kako je držala stolicu on je njoj istrgao stolicu iz ruke i ona je izgubila ravnotežu i pala. Zadnjim dijelom glave lupila je u veliku drvenu stolicu s metalnim nogama - ispričala je majka koja tvrdi kako je sve i snimljeno, dodajući kako je djevojčica toga dana kasnije i povraćala.

- Sve se desilo ispred kamera. Bila su dva roditelja koja su čekala dijete da ide na operaciju. Jednostavno sam još uvijek u šoku da se to može dogoditi u bolnici na odjelu koji je proglašen prijateljem djece. Je li mu smetao taj zvuk, dijete, što se gura ta stolica. Jednostavno ja ne znam što je tu njemu smetalo - dodala je poručila kako će sve prijaviti policiji.

