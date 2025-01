Majka i sin optuženi zbog droge: on poštom naručio ecstasy iz Njemačke, ona mu pomagala u uzgoju marihuane

Njemu je 25, njoj 66, oni su majka i sin i zajedno su se našli u ne baš svakidašnjoj situaciji jer su optuženi zbog zloporabe droge, a optužnicu je protiv njih podigao ODO u Koprivnici. Sin je optužen za neovlaštenu proizvodnju droge, a majka za pomaganje u tom kaznenom djelu.

Tužiteljstvo 25-godišnjaka tereti da je u veljači i ožujku 2024. u Koprivnici i Zagrebu, preko interneta iz Njemačke naručio pismovnu pošiljku u kojoj je bilo više desetaka komada ecstasyja i amfetamin u prašku. Nakon što mu je droga stigla poštom, on ju je dalje preprodavao. No osim toga, tereti ga se da je u obiteljskoj kući u Koprivnici imao laboratorij u kojem je uz pomoć svoje 66-godišnjakinje majke proizvodio marihuanu. Zasadio sjemenke indijske konoplje koje su izrasle u 12 stabljika čija je visina bila i do 1,27 metara.