Lucija je prošla pakao u vjerskoj zajednici: 'Tjerali su demone iz nas. Ljudi su vikali, plakali, kašljali'

Kako izgleda i kuda vodi kad se za strahove, anksioznost, depresiju, anoreksiju, homoseksualnost..., ali, recimo, i za prejedanje ili lijenost, uvijek prepisuje isti 'lijek' - istjerivanje demona, ispričala je Aleksandru Stankoviću u emisiji Nedjeljom u 2 zagrebačka studentica Lucija Marković. Na inicijativu majke vjerski je odgajana otkako pamti, to se pojačalo nakon razvoda roditelja, a majka se kad je Lucija imala 11 godina, pridružila protestantskoj vjerskoj zajednici Riječ života. Godinama joj je pripadala i Lucija.

- Najveća razlika u odnosu na Katoličku crkvu je to što nema ispovjedi, odnos s Bogom je osobniji, a sve je naizgled intimnije, toplije, veselije. Zapravo, sve je jako strukturirano, s izraženom hijerarhijom i kontrolirano. Puno je različitih službi, a služba oslobođenja je zapravo egzorcizam - priča Lucija koja je u zajednici Riječ života istjerivanju demona bila podvrgnuta zbog problema koje je tada, kao sedamnaestogodišnjakinja, imala u svojoj vezi.

- Mladima se posvećuje velika pažnja, idu u ljetne kampove, postoje pastori koji se samo s njima bave. Prisustvovala sam kad je prijateljica u šali rekla da će se okrenuti curama, pastorica je burno regirala, odmah je započela molitvu. Homoseksualnost se smatra gotovo u ravni s pedofilijom... Ja sam se pastoru obratila zbog partnera koji je prijetio da će se ubiti. Izgladnjivala sam se ne bi li on mene ostavio - kazuje Lucija svjesna danas da je i njoj i njemu tada trebao liječnik.

- Pastor je imao pedesetak godina, oboje nas je posjeo, bila sam u paralizirajućem strahu od svog partnera. Počela je molitva, na nas se polagalo ruke, iz njega se istjerivalo duha proganjanja, a iz mene bježanja, jer sam pokušala ustati i otići. Pastor me spriječio. Oko nas su ljudi vikali, plakali, kašljali. Jako traumatično, imala sam iskustvo kao da sam izvan svog tijela. Bila sam van sebe i to mi je bio prvi susret sa suicidalnošću... Rekla bih da je ona mala Lucija u meni, ako je još postojala, tog dana umrla.

Na sličan način se tretirala i anoreksija, kazala je Lucija, koja je u kontaktu s nekim bivšim pripadnicima zajednice Riječ života, ali, za razliku od nje, zbog straha ne istupaju javno. Nju su, kaže, ucjenama pokušali vratiti u zajednicu, a ni sama ne zna kako bi njen život završio da nije imala oca koju ju je prihvatio u njenoj 21. godini.

- Izgubila sam identitet, a potpuni slom me je sustigao tek kad sam izišla. Liječnička dijagnoza je glasila anskiozno-depresivni poremećaj, plus poremećaj hranjenja. Danas živim s s noćnim morama, svakodnevnim flash-backovima i trenucima u kojima se pitam o smislu. O vjeri sada mislim da je ljubav s velikim LJ, koja znači bezuvjetno prihvaćanje, za razliku od onoh što sam proživjela i gdje je ljubav imala malo lj - kaže Lucija i priznaje da osjećaj pripadnosti kakav je imala u zajednici Riječ života još nije pronašla. - Ljudi homoseksualne orijentacije poput mene nemaju siguran prostor. Žele upražnjavati vjeru, a onda u crkvi čuju svećenika ili pastora koji govori homofobno. To ljude slama - poručila je Lucija.

