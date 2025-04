Kardinal Bozanić: 'On je papa koji je želio pokrenuti Crkvu iznutra, a po svojim znakovima htio je pokrenuti i čitav svijet'

Kardinal Josip Bozanić nakon sprovodnih obreda za papu Franju dao je izjavu za hrvatske medije u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu. "Pozdravljam vas ovdje nazočne, sve gledatelje i slušatelje. Ovo je veliki dan jer je okupio tolike u Rimu. Okupio nas je danas pokojni papa Franjo. Sprovod je bio velik i pokazuje što je u prvom redu značio papa Franjo, što znači Papa i papinstvo. Rim je danas bio središte koje nije samo ovozemaljsko, nego središte koje naš pogled usmjerava prema gore, kamo i Papa želi da svoj život usmjerimo", kazao je Bozanić. Govoreći o sprovodnim obredima, istaknuo je kako je obred bio “svečan, dostojanstven. Nema puno izmjena u odnosu na one ranije, poput onoga za Ivana Pavla II. Bio je dostojanstven i prikladan za ovakav događaj".

Na pitanje kako komentira Papina nastojanja da otvori vrata Crkve za marginalizirane skupine društva, kardinal Bozanić kazao je kako Crkva uvijek ima otvorena vrata. "Nitko nikada ne brani ulaz u Crkvu čovjeku koji dolazi tamo tražiti ono što osjeća da u Crkvi mogu naći. Ono što Crkva nudi, dostupno je svakom čovjeku. Crkva je u službi čovjeka kojemu pokazuje put prema Bogu. To je njezin zadatak", kazao je.

Tema razgovora bila je i predstojeća konklava: "Nakon što Papina stolica ostane prazna, kardinali trebaju doći u Rim, osobito oni koji su izbornici. Ono što se događa podijeljeno je u tri dijela. Prvi dio su sastanci kardinala do sprovoda, to je završilo u petak navečer. Drugi dio su sastanci kardinala, odnosno kongregacije kardinala koji će početi u ponedjeljak i trajat će do početka konklave. Kad će početi konklava odlučit će se tek na ovim sastancima. Treći dio su same konklave i one počinju svečanom misom u bazilici sv. Petra na koju su pozvani svi kardinali, a mogu doći i vjernici. Tu misu vodit će kardinal Re, koji je danas vodio sprovod. To je misa za izbor novoga pape. Ona će biti prijepodne tog dana kada počinje konklava, a poslijepodne je svečani ulaz i njime započinje konklava. Ulaz u konklavu, ulaz u Sikstinsku kapelu omogućen je samo kardinalima izbornicima", pojasnio je kardinal Bozanić.

Poručio je kako kongregacije koje će se održati kao priprema za konklavu imaju zadatak "razmatrati situaciju u Crkvi danas, koje su potrebe Crkve i naznačiti kakva treba biti osoba koja će voditi Crkvu u narednom vremenu". Na pitanje kakvog Papu će birati konklava, Kardinal je odgovorio: "Doći će Papa kojeg Duh Sveti želi. Svaka konklava je na neki način jedno iznenađenje. Ako želimo učiti od povijesti, možemo reći da je svaka konklava donijela čovjeka kojeg smo kasnije upoznali kao posebni dar s neba, dar Duha Svetoga i dar molitava koje ovih dana osobito upućuju vjernici”, naglasio je kardinal Bozanić i dodao: "Čitav svijet osjeća potrebu službe koju vrši Papa. On nije potreban samo Crkvi, Papa je potreban svijetu. Tu potrebu smo danas osjetili. Papa je sve važniji i sve potrebniji svijetu dok gledamo današnje vrijeme i dok čekamo ono što nas čeka sutra", dodao je.

Prisjećajući se Uskrsa kada se papa Franjo posljednji put susreo s vjernicima kardinal Bozanić istaknuo je: "Kao da je dobri Bog omogućio papi Franji da na Uskrs bude sa svojim narodom. Kao da se došao pozdraviti prije putovanja u vječnost. Ne samo da je došao blagosloviti narod i svijet na kraju svete mise nego se htio spustiti i što bliže narodu da ga može pozdraviti. On nije mogao lako dignuti ruke za pozdrav jer je oslabio, ali ipak je to činio. Vršio je službu koja mu je dana, do kraja je vršio ono na što ga je Bog pozvao. Više je govorio znakovima i gestama, nego riječima. Po tome će sigurno ostati zapamćen. Činio je sve da se nešto pokrene. On je Papa koji je želio pokrenuti Crkvu iznutra, a po svojim znakovima i gestama htio je pokrenuti i čitav svijet.”



Na kraju, novinare je zanimalo kako Kardinal komentira susret američkog predsjednika Trumpa i ukrajinskog predsjednika Zelenskog u bazilici sv. Petra. “Volio bih da to bude znak koji će nešto promijeniti. Sigurno je bio u pitanju mir koji svi želimo Ukrajini jer je ispaćena zemlja. Molimo Boga da to bude znak koji će donijeti nešto dobro onima koji su bili tema razgovora.”