Plenković: 'Bio je papa koji je volio pravednost i mir. Želio je učiniti korak više'

Franjo će ostati upamćen kao „papa koji je želio učiniti korak više” te koji je „volio pravednost i mir”, a to pokazuje i ogroman odaziv vjernika na njegovom ispraćaju, rekao je u subotu premijer Andrej Plenković. Premijer je nakon sprovodne mise u Vatikanu u izjavi novinarima rekao da je dvanaest godina Franjinog pontifikata obilježilo Katoličku Crkvu, ali i cijelo čovječanstvo, posebno među najugroženijim skupinama. "Bio je papa koji je volio pravednost i mir te se za to zalagao, a to se vidjelo i po ovako ogromnom odazivu vjernika", kazao je Plenković. Procjenjuje se da je u Vatikan stiglo oko 200 tisuća vjernika te iznimno velik broj državnika.

Premijer je Franju nazvao „papom malog čovjeka, svih naroda i zemalja”, te je naglasio da se to osjetilo „u njegovim djelima, knjigama, propovijedima i porukama koje je slao, zemljama koje je posjećivao” te naporima za mir i pomoć onima kojima je ona potrebna, po principu glavnog kršćanskog načela – solidarnosti.

Franjo je „za Crkvu učinio jedno zanimljivo otvaranje”, zadržavajući sve njezine vrijednosti, ali „otvarajući ju i prema unutra i prema van”. Stoga će njegovo vodstvo ostati upamćeno kao „pontifikat koji je želio učiniti korak više”, smatra hrvatski premijer. Plenković je bio među posljednjim čelnicima koji se susreo s Franjom, posjetivši Svetog Oca na Uskrs, dan prije njegove smrti. Premijer je rekao kako je to bio dirljiv trenutak za njegovu obitelj iako se vidjelo da je Franjo krhkog zdravlja.

Plenković je rekao da su četiri susreta koje je imao s Franjom uvijek bili sadržajni. "Zračio je blagošću, mudrošću, s porukama mira i željom da čini dobro svaki dan", rekao je hrvatski premijer.

Sprovodu pape Franje u Rimu prisustvovao je i predsjednik Zoran Milanović, uz niz svjetskih čelnika poput američkog predsjednika Donalda Trumpa, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen i mnogih drugih.