Potrošnja porasla 5,5%, opet uvozimo struju

Ukupna potrošn​ja električne energije porasla je 5,5%, njezina proizvodnja iz fosilnih i hidroelektrana je u padu, a Hrvatska ponovno struju – uvozi. Pokazuje to izvješće Obnovljivih izvora energije Hrvatske (OIEH) za prvi kvartal 2025. godine (siječanj – ožujak), koje stiže baš na Dan obnovljivih izvora energije. Podsjetit ćemo kratko, obilježava se on diljem svijeta 26. travnja na spomen černobilske nuklearne katastrofe koja se dogodila 1986. godine s ciljem da se podigne svijest o važnosti istraživanja i primjene obnovljivih izvora energije. A kako iz OIEH-a objašnjavaju u svom izvješću, hrvatski elektroenergetski sektor zabilježio je određene pomake u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukupna potrošnja električne energije porasla je 5,5%, spomenuli smo već, i to ponajprije zbog hladnijeg vremena i rasta gospodarske aktivnosti.

– Tuzemna potrošnja električne energije u prvom kvartalu 2025. iznosila je 4893 GWh, što predstavlja rast od 253 GWh u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Hidroelektrane, kao tradicionalni nositelji proizvodnje, zabilježile su pad proizvodnje od 17,8% (1656 GWh), što se pripisuje lošijoj hidrologiji, osobito u prva dva mjeseca. Hidroelektrane drže prvo mjesto u strukturi raspoložive energije u prvom kvartalu ove godine s 33,6% (u prvom kvartalu 2024. to je bilo 41,9%). S druge strane, ostali obnovljivi izvori energije bilježe rast od 17,6%, s ukupnom proizvodnjom od 1.265 GWh, što čini svaki četvrti kilovatsat (kWh) potrošene energije u Hrvatskoj. Time su prvi put znatno nadmašili proizvodnju termoelektrana na fosilna goriva i gotovo udvostručili razliku u odnosu na isporuku iz NE Krško (50%) – navodi se u izvješću, u kojem se objašnjava i da su, unatoč većoj proizvodnji iz obnovljivih izvora energije, slabija hidrološka godina i rast potrošnje doveli do potrebe ponovnog uvoza električne energije u količini od 325 GWh.

– To je negativan zaokret u odnosu na prvi kvartal 2024., kada je Hrvatska izvezla 125 GWh – kažu u OIEH-u. Vjetroelektrane su u prvom kvartalu ove godine ostvarile za 131 GWh veću proizvodnju u odnosu na prvi kvartal prošle godine, solarne elektrane 81 GWh, a termoelektrane na obnovljive izvore 11 GWh.