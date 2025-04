Amerikanci produljili licencu JANAF-u na 60 dana

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao je produljenje licence društvu JANAF, što omogućava provedbu ugovora JANAF-a i NIS-a te transport nafte putem JANAF-ova naftovoda u Republiku Srbiju, poručili su iz Vlade koja je, kako su kazali, “u koordinaciji s JANAF-om cijelo vrijeme aktivno surađivala s nadležnim američkim tijelima u procesu dobivanja licence i pružala podršku ovoj strateškoj državnoj kompaniji”.

– Uzimajući u obzir da 95 posto transporta nafte prema Srbiji dolazi putem JANAF-ova naftovoda, dobivena licenca na 60 dana omogućava stabilno poslovanje JANAF-a. Važno je naglasiti da se radi o nafti isključivo neruskog porijekla – kažu u Vladi.

A što to točno znači? Vratit ćemo se sekundu na temeljnu stvar; NIS-u stiže američka nafta, a Amerikanci više ne žele da stiže jer većinski su vlasnici NIS-a ruske tvrtke. Onaj tko transportira tu američku naftu NIS-u upravo je JANAF, koji je s NIS-om sklopio već ranije i ugovor o transportu 10 milijuna tona nafte do prosinca 2026. godine. Sami Amerikanci, odnosno ministarstvo financija SAD-a izdalo je sad već treću posebnu dozvolu kojom je stupanje na snagu sankcija u punom obujmu prema NIS-u odgođeno do 27. lipnja, a NIS je u ožujku predao zahtjev i da ga se trajno ukloni s tzv. SDN liste (Specially Designated Nationals), odnosno s liste kompanija kojima prijete sankcije.

Taj proces još je u tijeku, a zasad iz NIS-a poručuju da im se novom posebnom dozvolom omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna ovisna društva, a i izvršenje svih transakcija NIS-a s njegovim operativnim društvima, koje su usmjerene na ispunjenje ugovora.

