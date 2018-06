'Lucia se vratila s posla iz trgovine. Otac ju je upucao, pa na terasi presudio i sebi...'

Vrsi, malo turističko mjesto pokraj Zadra, zavijeno je u crno. Nezapamćena tragedija u kojoj je otac (56) ubio svoju 28-godišnju kćer iz vatrenog oružja zaprepastila je rodbinu, mještane, sve koji su ih poznavali.

Vrsima su jučer nakon pucnjeve odzvanjali krici članova obitelji.

– Svađa, neslaganje oko načina života, ma ništa ne može biti razlog da otac ubije kćer. No, da će se tako nešto dogoditi unatoč neslaganju baš njima nitko nije mogao naslutiti, baš nitko – kazali su nam susjedi obitelji u kojoj se tragedija dogodila.

Razgovarali smo s njima i u vrijeme očevida dok su iz kuće odzvanjali krici, kako su nam rekli, sestre i kćeri tragično stradalih. Hitna medicinska pomoć prvo je sestru odvela u bolnicu, a potom navodno i majku ubijene 28-godišnjakinje i supruge 56-godišnjaka.

U vrijeme ubojstva obje su navodno bile u kući, kao i baka koja je navratila iz susjednog sela.

– Lucia se vratila s posla. Odradila je smjenu u trgovini do 14 sati u Viru i potom se vratila kući. Ubojstvo se dogodilo oko 16 sati što znaci vrlo brzo nakon što se vratila kući. Neki pričaju da ju je otac ubio u hodniku ili u kuhinji, a on je nakon što ju je upucao izašao na terasu i presudio i sebi – kazala nam je rodica ubijene i također zamolila poput ostalih da ostane anonimna.

[video: 25407 / ]

– Sad svi mogu pričati o tome kakav je tko život vodio, ali to nema smisla. Oboje su bili dobri ljudi, a što se i zašto dogodilo znaju samo oni. Otac je bio pomorac i nedavno je napravio i tri apartmana. Kćeri je htio kupiti uskoro i automobil da lakše ide na posao. Pa to nije moguće da ju je ubio. Nije to moguće – ponavljala je rodica obitelji ističući kako je jedina promjena koju su u posljednje vrijeme zamijetili to što je otac jako smršavio u posljednje vrijeme.

– Znamo da je nešto bio bolestan, ali ... Rodica obitelji u kojoj se dogodila tragedija je zaplakala. Nije vise imala snage govoriti. Pucnjevi iz vatrenog oružja, a potom i informacija da je otac iz vatrenog oružja presudio kćeri pa potom i sebi sablaznila je i susjede.

Navodno je jedan od njih začuo pucnjeve i na terasi vidio mrtvo tijelo 56-godišnjaka nakon što je počinio samoubojstvo. Nakon toga svjedok je zvao policiju. Policija je novinare o događaju izvijestila oko 17 sati, a prema njihovim prvim informacijama nije bilo zabilježenih prijava za nasilje u obitelji. No, da su otac i kćer imali svađa rekli su nam Vršani s kojima smo razgovarali odmah nakon tragedije.

– Znali su se svađati i to se znalo. Neki kažu da su oboje imali kratak fitilj i sličan karakter, ali opet nitko nije mogao pretpostaviti da bi sve moglo završiti s ovakvom tragedijom – kazali su nam Vršani. Policija je do noćnih sati obavljala očevid i nije dozvoljavala pristup mjesto tragedije. Tek su izdali priopćenje.

– Danas, oko 17 sati, zaprimljena je dojava o pucnjavi iz vatrenog oružja u kući u Vrsima. Dolaskom policijskih službenika na mjesto događaja, pronađena su tijela muškarca i žene s ozljedama od vatrenog oružja te samo oružje. Prema dostupnim informacijama sumnja se na ubojstvo i samoubojstvo članova iste obitelji te nema saznanja o sudjelovanju treće osobe u događaju – istakli su iz policije ne otkrivajući sredstvo počinjenja ubojstva i samoubojstva.

U Vrsima su nam rekli da je 56-godišnjak bio lovac, ali da su čuli i da je ubojstvo i samoubojstvo počinio pištoljem. Neslužbeno se ipak iz policijskih krugova doznalo da je počinitelj tragediju poginuo s dva hica iz pištolja kojeg je navodno legalno posjedovao.

– Marijo J. kćer Luciju je ubio u kući s dva hica, a potom je izašao na terasu obiteljske kuće i presudio si ispred supruge i majke. Nije bilo prijave za obiteljsko nasilje, a prema prvim informacijama sve se dogodilo u afektu – rekao nam je policijski izvor. Do završetka očevida policija ovu informaciju nije htjela i službeno potvrditi.