Lažna uzbuna u Hamburgu: Dvoje studenata ipak negativno na testu za smrtonosni virus

Zdravstvene vlasti Hamburga objavile su u četvrtak da su testovi na marburški virus kod dvije osobe koje su se vratile iz Ruande negativni. Testovi su provedeni u bolnici u četvrti Hamburg-Eppendorf, navodi se u priopćenju. Dvoje testiranih vratili su se u srijedu iz Ruande. Zajedno su vlakom doputovali iz Frankfurta u Hamburg. Tijekom tog putovanja jedan od njih, strahujući da se zarazio nekom tropskom bolešću, javio se liječnicima.

Radio je u bolnici u Ruandi u sklopu studija medicine gdje su se liječili zaraženi marburškim virusom. Po njemačkim medijima, riječ je o mladiću od dvadesetak godina koji je razvio simptome slične gripi. No nikada nije imao simptome koji bi odgovarali zarazi marburškim virusom, precizirale su vlasti. Student medicine bit će zadržan na promatranju do kraja razdoblja inkubacije koja može trajati do 21 dan, po vlastima. Druga osoba, koja se nikada nije približila oboljelima od te bolesti, bila je također negativna i imala je blage simptome jedne druge bolesti, po vlastima.

"Svaki rizik za treće osobe time je isključen", po priopćenju. U Ruandi je nedavno izbila zaraza marburškim virusom. Od 27. rujna potvrđeno je 29 slučajeva, a umrlo je 11 ljudi. Marburški virus uzrokuje visoku temperaturu i unutarnja krvarenja, a stopa smrtnosti je do 88 posto. Bolest je slična eboli.

