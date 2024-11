Krešimir Rotim dao otkaz u KBC Sestre milosrdnice: 'Rješavam ih problema'

Neurokirurg Krešimir Rotim danas je dao otkaz u zagrebačkoj bolnici KBC Sestre milosrdnice. On je među osumnjičenima zbog sumnji u preplaćene medicinske uređajem zajedno s donedavnim ministrom zdravstva Vilijem Berošem. U trenutku uhićenja Krešimir Rotim bio je predstojnik Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice, i to s dugogodišnjim stažem. U istoj je bolnici od 2008. do 2012. bio i ravnatelj. Prije nekoliko dana Rotim je uzeo godišnji odmor, a sada je odlučio raskinuti radni odnos s bolnicom.

Kako Večernji list doznaje Rotim se odlučio na ovaj potez "obzirom da je u javnom prostoru očigledno sporan njegov istovremeni angažman u javnoj i privatnoj ustanovi donio je odluku javno zdravstvo riješiti problema svoje osobe".

Rotim ističe da je zadnjih 31 godinu radio u sustavu javnog zdravstva s obično najvećim brojem operacija od svih kolega na Klinici i to na cca 200-300 godišnje najkompleksnijih neurokirurških zahvata, s rekordnim brojem operacija u vrijeme korone, kada drugi nisu radili ili su radili s pola kapaciteta. "Iza sebe ostavljam najmoderniju kliniku u Europi, vrhunski opremljenu sa vrhunskim timom mladih liječnika", poručuje Rotim.

Umjesto dr. Ante Subašića, koji je bio Rotimov zamjenik, neurokirurgiju u KBC Sestre milosrdnice vodit će dr. Dario Živković, odlučio je ravnatelj prof. Davor Vagić. Nakon što je u utorak prof. Krešimir Rotim uzeo godišnji odmor, iz Vinogradske su rekli da poslove predstojnika preuzima njegov zamjenik Subašić i Vagić je iz predostrožnosti uveo obavezno supotpisivanje ravnatelja na svaki dokument sa Zavoda za neurokirurgiju. Međutim, očito nema povjerenja u Rotimovog zamjenika, jednog od liječnika koji radi i u privatnoj Rotimovoj poliklinici, pa je postavio novog čovjeka koji će voditi neurokirurgiju.

