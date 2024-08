Stiže nam velika promjena vremena: Očekuju se grmljavine i olujni udari vjetra, moguće i bujične poplave

Ove nedjelje u Hrvatsku bi trebala stići najavljivana promjena vremena, nakon što je još sinoć Slavonijom prošlo nevrijeme. Zbog udara groma nedaleko od Vinkovaca neka naselja ostala su bez struje, a kiša i grmljavina trebale bi stići i u ostatak Hrvatske do kraja dana.

''Djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku mjestimični pljuskovi očekuju se većinom u drugom dijelu dana, ponajprije na sjeveru unutrašnjosti. Prema večeri je lokalno moguće grmljavinsko nevrijeme s prolazno olujnim udarima vjetra. Vjetar većinom slab, na Jadranu i umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 31 i 36 °C'', najavljuje DHMZ za ovu nedjelju.

Foto: DHMZ

DHMZ je za danas upalio i upozorenje na opasnost od jakih grmljavinskih nevremena, najprije na sjevernom Jadranu, a obilni pljuskovi u kratkom vremenu najvjerojatniji su u ponedjeljak. Iako se dobrodošla oborina očekuje posvuda, bit će neravnomjerno raspoređena (Slika 1.). Osim lokalno obilne kiše, moguća je i tuča te olujni udari vjetra pa se ne mogu isključiti štete. Zbog dužeg perioda visoke temperature tlo je isušeno i slabo propusno zbog čega će biti olakšano površinsko tečenje te postoji mogućnost pojave bujičnih i urbanih poplava.

Radarske snimke zasad ne pokazuju nestabilne fronte koje se kreću prema Hrvatskoj, no u skoro cijeloj Hrvatskoj, izuzev Gorskog kotara i Like, na snazi je narančasto upozorenje DHMZ-a zbog visokih temperatura pa kasnije i grmljavinskog nevremena. Obilna kiša očekuje se na području cijele Hrvatske u ponedjeljak, a najobilnija trebala bi biti u na obali, gdje se očekuje više od 70 mm oborina.

''Promjenjivo i nestabilno. Povremeno će padati kiša, često i u obliku izraženih pljuskova s grmljavinom, a lokalno će biti nevremena praćenog pojačanim vjetrom te obilnom oborinom. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu istočnjak i bura, podno Velebita i jaka. Najniža jutarnja temperatura zraka od 16 do 21, na Jadranu od 21 do 25 °C. Danju svježije s najvišom temperaturom od 25 do 30 °C'', najavljuje se za ponedjeljak, što znači značajan pad temperatura.

Meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak najavila je za HRT što nas očekuje u idućim danima. U svojoj detaljnoj prognozi DHMZ je također prognozirao pad temperatura i obilne oborine, no navode kako ''ljetu još nije kraj''.

- Obilnije kiše, često u obliku pljuskova s grmljavinom bit će u unutrašnjosti u noći na ponedjeljak te tijekom ponedjeljka, kad lokalno može pasti više od 50 litara po četvornom metru. Osjetno će osvježiti, osobito na zapadu. Povremene kiše bit će i u sljedeća dva dana. I na Jadranu u ponedjeljak mjestimice obilna kiša i osvježenje, a zapuhat će i jaka bura, osobito podno Velebita. U utorak promjenjivo, povremeno kiša, a od srijede sunčanije i toplije - prognozirala je meteorologinja.

