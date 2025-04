Kovanica od dva eura vrijedi kao kuća na moru - 1,5 milijuna eura, a čovjek iz Hrvatske vjeruje da ju je pronašao

Kuća u prvom redu do mora – ili 1,5 milijuna eura – za kovanicu od 2 eura? Upravo to traži jedan Osječanin na jednoj hrvatskoj online prodajnoj platformi. Njegova ponuda: navodno ultrarijedak njemački specijalni novčić, za koji kaže da ga je dobio kao osobni dar od nogometne zvijezde Luke Modrića. Dvije fotografije prikazuju prednju i stražnju stranu novčića. Prodavač samouvjereno piše: “Ovo je rijetkost ili zlatni gral numizmatike.” Međutim, vlasnik novčića ne bi prihvatio samo novac kao plaćanje, već i imovinu. U ovom slučaju, međutim, ima vrlo jasne ideje.

Nekretnina mu odgovara samo ako se nalazi izravno na moru – i to uistinu u “prvom redu”, stoji u oglasu. Prodavač kovanice od 2 eura također bi prihvatio zlato Stan ili kuća također mora imati više od 100 četvornih metara stambene površine. Ponuditelju je svejedno radi li se o vili, apartmanu ili višestambenom objektu – glavno je da ima pogled na more bez ikakvih prepreka. Piše da se o svakoj dodatnoj naknadi može postići dogovor. Ako nitko nema pravu kuću uz more za ponuditi, prodavač je otvoren i za alternative: prihvatio bi i zlato ili srebro odgovarajuće vrijednosti. Nema dokaza o mogućoj tiskarskoj pogrešci na kovanici od 2 eura, piše Fenix magazin.

Prema opisu, sama kovanica je specijalno izdanje Njemačke iz 2007. godine – za proslavu 50. obljetnice “Rimskog ugovora”. Prodavatelj tvrdi da je izuzetno rijetka, ali ne daje dokaze o eventualnoj tiskarskoj pogrešci ili posebnom numizmatičkom statusu. Zapravo, novčić nije sasvim običan, ali nije ni unikat, pišu njemački mediji. U uobičajenim online ponudama, usporedive kopije mijenjaju vlasnika za 4 do 8 eura – u iznimnim slučajevima za nekoliko stotina eura. Ukupna naklada kovanice od 2 eura iznosi 87 milijuna komada Prigodni kovani novac od 2 eura “50 godina Rimskog ugovora” iz 2007. godine zajednički su izdale sve zemlje koje su tada sudjelovale u eurozoni, a svaka je imala nacionalnu stranu. U Njemačkoj je iskovano oko 31 500 000 kovanica. Ukupna naklada u svim zemljama bila je oko 87 milijuna primjeraka. Motivi su isti za sve zemlje – samo je naziv države ili jezik drugačiji. Također je kovan u visokokvalitetnom proof/PP setu, ali u znatno manjoj nakladi za kolekcionare. Ne postoji poznata službena tiskarska pogreška ovog novčića u Njemačkoj. Dakle, nada li se Osječanin doista kućicu na plaži zamijeniti za novčić ili se jednostavno zabavlja? Ostaje otvoreno. Jedno je sigurno: za dva eura nećete dobiti pogled na more.