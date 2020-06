'Korumpirana koalicija i radikalna desnica nisu smjer kojim Hrvatska treba ići'

Zlatko Komadina, nositelj VII. Izborne jedinice predstavio je kandidate sa liste Restart koalicije u Karlovcu. Kazao je da su na listi obrazovani ljudi, sa raznim životnim iskustvima koji imaju snagu uvesti promjene u Hrvatskoj.

Listu čine Zlatko Komadina, Krešo Beljak, Sanja Udović, Zvane Brumnić, Irena Šimunić, Ivan Vuković, Sunčana Kuna, Tomislav Boljar, Toni Štimac, Nenad Kocmur, Dragica Malović, Saša Đujić, Vesna Škulić, Mihael Zmajlović.

– Očekujemo da ćemo u našoj izbornoj jedinici osvojiti sedam mandata. No, jasno je i to da je ovaj izborna jedinica zapravo presudna; onaj tko pobijediti u VII. Izbornoj jedinici, pobijedit će na izborima. Postoje izborne jedinice gdje su razne opcije jače ili slabije, ali u ovoj su jedinici omjeri snaga podjednaki i zbog paradigne teritorijalne složenosti, pobjeda u ovoj izbornoj jedinici je ključna – kazao je Zlatko Komadina, nositelj liste Restart koalicije za VII. Izbornu jedinicu u Karlovcu gdje su, druženjem s građanima na tržnici, započeli predstavljenja kandidata koje će tijekom dana nastaviti diljem ove izborne jedinice, od Gorskog kotara, do Jadranske obale.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svi kandidati predstavili su dio programa koalicije s naglaskom na činjenicu da im je potrebno povjerenje građana kako bi mogli preuzeti odgovornost za vođenje Hrvatske kojoj treba restart na svim poljima; posebno gospodarstva i u slučaju ekonomske i gospodarske krize koje nas tek očekuju na jesen. Članovi Restart koalicije poručuju da su njihovi stručni ljudi, sa velikim iskustvom u radu u svojim lokalnim sredinama koje su naprednije od ostalih, napravili program rada kojim će voditi Hrvatsku koja je puna napravdi i koju je do sada vodila, kako su rekli, najkorumpiranija Vlada u kojoj je 11 ministara smijenjeno zbog ozbiljnih sumlji u korupciju.

Vesna Škulić, prva saborska zastupnica s invaliditetom u dva mandata, kazala je da je skandalozno da je Vlada uzela novac namijenjen osobama s invaliditetom u koronakrizi.

– Ovo je jedina lista u Hrvatskoj sa osobom sa invaliditetom – i to već puno govori o nama i o tome da želimo skrbiti o pravima svih građana. Želimo vratiti osmjehe na lica građana, koje promatram dok dijelimo letke i lica su im tužna. Vjerujem da smo mi ta generacija političara u SDP-u i sa koalicijskim partnerima koji ćemo dobiti priliku da napravimo promjene zbog kojih će građani biti zadovoljni i da će im se vratiti osmijeh na lice – poručila je Vesna Škulić.

Saša Đujić iz Novog Vinodolskog naglasio je da građane stalno treba podsjećati kako je dosadašnja vlast bila najkorumpiranija do sada. Posebno, dodao je, kada iz HDZ-a traže njihovo povjerenje za novi mandata na temelju rezultata dosadašnjeg rada baš ti korumpiranih ministara.

– Otišlo im je čak 11 ministara zbog ozbiljnih sumnji u korupciju, a otišlo bi ih i još i Vlada bi se urušila, da nije raspušten Sabor. Njih je ionako u saboru održavala politički korumpirana većina u suradnji sa Bandićevim žetončićima. Ovi su izbori stoga možda i najvažniji do sada jer će odrediti smjer u kojem će Hrvatska ići; sa Restartom ili sa lopovskom, korumpiranom koalicijom koja surađuje sa radikalno desnom koalicijom Miroslava Škore koji planira odlučivati što će tko raditi u svojoj kući. Dakle, samo je SDP garancija da se katastrofa koja nam prijeti ne dogodi – rekao je Saša Đujić.

Poručili su i da će ispraviti nepravdu prema građanima koji žive u brdsko – planinskom području, na više od 500 metara nadmorske visine čiji su troškovi života daleko veći nego ostalih građana. Riječ je o 30 općina i gradova. Kako je rekao Toni Štimac, načelnik općine Lokve, Gorski je kotar imao ledolom, snijeg veći od dva metra, sve češće vjetrolome koji nastaju sve češće zbog zbog neprimjere sječe državnih šuma i sve to poskupljuje troškove života.

Tomislav Boljar, HSS-ovac, gradonačelnik Duge Rese, kazao je da je Duga Resa dokaz da, ukoliko se potiče inovativnost pojedinaca, sredina može itekako napredovati. - Zadaća politike je da kreativcima, onima koji žele i hoće raditi, omogućava da rade. Mi u gradu provodimo projekte četiri puta veće od proračuna grada, provodimo pilot projekt sa Njemačkom razvojnom bankom prvi u Hrvatskoj, od nezavisnih stručnjaka EU prepoznati smo s Interreg projektom prekogranične suradnje koji je ocijenjen najbolji na nivou svih zemalja Europke unije. Tako može funkcionirazi i čitava Hrvatska – naveo je T. Boljar.

Sanja Udović, načelnica općine Viškovo, najveće općine u Hrvatskoj kazala je da Viškovo nema problema sa demografijom i natalitetom niti odlaskom ljudi zato jer se mladi ljudi i obitelji osjećaju sigurno; imaju radna mjesta, poticaje, dok većina građana zbog aktualne vlasti, nema takvu sigurnost.

Hrvatska treba novi počerak, to je svima jasno, a lista broj 19 to jamči – dodao je Komadina u Karlovcu.