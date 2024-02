Korado Korlević: 'Sljedeće desetljeće bit će najluđe razdoblje u posljednjih 40.000 godina'

Umjetna inteligencija sve se više usavršava, postala je dio naše svakodnevice, no hoćemo li jednog dana postaviti regulatorni i tehnološki okvir kako bismo ograničili njezin utjecaj u kreiranju društvenih tokova? Sve su to pitanja koja donosi budućnost, a na koja će uz brojna druga odgovoriti ugledni znanstvenici i stručnjaci iz različitih područja na najprovokativnijoj konferenciji godine - Digitalna Hrvatska: Kraj budućnosti.

Jedan od stručnjaka koji govore na današnjoj konferenciji je najpoznatiji hrvatski astronom i futurolog Korado Korlević. Svoje predavanje najavio je pesimističnom rečenicom "ono što civilizaciju očekuje je kulturni kolaps", a u nastavku pročitajte što je sve imao za reći o budućnosti čovječanstva.

- Mi umjetnu inteligenciju još nemamo. Imamo naznake što će biti, imamo filozofiju, imamo biologe i eksperte koji paničare i tvrde da smo pred nečim što se zove 'major extinction event'. Da se vratimo na ono što je ideja i priča o umjetnoj inteligenciji. Ona je vezana jako i uz biologiju. Mi smo isto programabilni strojevi, samo jako komplicirani, pa do nedavno nismo shvatili što sve možemo - započeo je astronom.

Istaknuo je da ćemo u nadolazećim godinama "živjeti u svijetu u kojemu će svaki dan biti prvi april", ali i kako mi nismo ti koji će istraživati svemir, već će u neku ruku 'umjesto' nas to učiniti umjetna inteligencija, a ako budemo imali sreće, povest će nas sa sobom. Odgovore na pitanje što nas očekuje u narednim godinama, objašnjava Korlević, znanost nam i dalje ne može dati, već se za njih moramo okrenuti filozofiji i umjetnosti.

- Ako pogledamo u filozofiju, dolazimo do Kapitala od Karla Marxa, ali ne kao knjige o politici, nego to što je on shvatio da je kapital živo biće. Jedno čudovište koje se hrani sirovinama, ljudima, i cilj mu je samo rasti. Taj kapital koji samo raste, u jednom trenutku smo mu dali osobine osobe: on može nasljeđivati stvari, biti vlasnik nečega. Umjetna inteligencija je ono što ni Karl Marx nije mogao smisliti - da će taj kapital dobiti mozak. Ta mreža će shvatiti da ima kompletno bogatstvo svijeta na raspolaganju, da ima osam milijardi ljudi i da može razmišljati, što je sljedeći korak koji bi umjetna inteligencija mogla napraviti, da traži bitak. Mi pretpostavljamo da ga neće naći na Zemlji već da će napraviti svoj put do centra Mliječne staze - opisao je.

Korlević smatra kako to moramo prihvatiti kao činjenice, jer napredak umjetne inteligencije više ne možemo zaustaviti. Sudbinu smo si zacrtali 2015. godine kada smo pustili prve algoritme da pišu sami sebe, i oni od tada razvijaju samosvijest. Najavio je kako se očekuje da bi do kraja ove godine mogli ostvatiti generalnu umjetnu inteligenciju - nešto što ne možemo razlikovati od čovjeka, ali još nije samosvijest.

- Umjetnici su kroz filmove i serije pokušali razmisliti kako bi taj trenutak kada UI postane samosvjesna izgledao za ljude i hoće li nas manipulirati. Sigurno. Hoće li nas reprogramirati ako ne budemo dovoljno kvalitetni? Sigurno. Hoćemo li biti u situaciji da se dogodi 'major extinction event'? Sigurno, jer smo mi to pokrenuli. U narednih 10-ak godina vjerojatno ćemo pobiti 90 posto životinjskog i biljnog svijeta, dovest ćemo se na granicu opstanka, ostat će nas oko dvije milijarde. Nešto će reprogramirati UI, nešto mi sami. Ta poboljšanja koja se nude u vremenu koje dolazi su takva da ih nema smisla odbiti - ocijenio je Korlević.

- Je li UI negativac ili pozitivac? Niti jedno niti drugo, to je nešto krajnje racionalno. Hoće li biti bolje od političara koje imamo? Sigurno, mi smo toliko otišli u dekadenciju da očekujem da će jedna stranka na sljedećim izborima staviti konja na listu. Kao ZRC i mi imamo konja u parlamentu. Što god dođe nakon toga bit će bolje - oštro je komentirao.

Korlević je objasnio da umjetnu inteligenciju vidi kao svojevrsni Deus ex machina koji je spašavao rimske i grčke tragedije prije više stotina godina.

- Jesmo li spremili djecu za svijet koji nam dolazi? Nismo spremili niti društvo niti djecu. Kako očekivati tu umjetnu inteligenciju koja je razvila samosvijest? Ja bih koristio prošlost, iskustva. I Rimljani i Grci, kada su imali kazališnu predstavu, neku tragediju u kojoj su se negativci izvukli, onda bi se na pozornicu spuštao Deus ex machina koji bi riješio problem. Nama će se spustiti Deus ex machina i srediti situaciju jer mi za to jednostavno nismo sposobni. Svaki izborni ciklus biramo veće kicoše, više nesposobne, glanca se bahatost i oholost, svih sedam smrtnih grijeha su postale vrline. Deus ex machina i umjetna inteligencija izgleda da će biti isto - dodao je.

- Gdje su tu pojedinci, naša djeca, unuci i nećaci. Možemo birati, mi smo protiv, ili za, ili smo suradnici. Netko tko će prihvatiti i koristiti dobre strane umjetne inteligencije i kada ona bude krenula prema zvijezdama, na neki način zaslužiti da mi idemo na put s njom. Recimo da je to pozitivni dio u cijeloj priči. Hoće li sljedećih sedam ili desetak godina razvoja biti čudno? Bit će to najluđe godine u posljednjih 40.000 godina. Nakon što smo pojeli Neandertalce bili smo sami, a sada ćemo ponovno imati konkurenciju. Imat ćemo sugrađane koji će se mijenjati, neki će postati simbiota sa strojevima, netko će se mijenjati biološki, netko tko će biti protiv... dolazi jedno ludo vrijeme - pripremio je publiku.



- Moja priča i moj pogled na UI nije ono što se čita uokolo. Moj je pogled da mi u stvari cijelo vrijeme težimo da se deus ex machina spusti i riješi problem, ali nismo razmišljali da Marxov kapital dobiva mozak i da će postati živo, nematerijalno biće. Neće biti samo pravna osoba, bit će jedno od najmoćnijih bića koje možemo zamisliti. Recimo da je tu negdje kraj moje priče. Svatko od nas ode i mora tražiti pitanje 'gdje sam ja u tome'. Ako se vratite doma i ne razmišljate što ćete u narednih 10 godina napraviti da taj svijet koji dolazi bude vaš svijet. Najlakše je reći 'ja sam protiv', uvijek je bilo onih koji su probali razbiti stroj, ali mi smo pustili duhove iz boce. Zovu se evolucijski algoritmi i to se ne da zaustaviti bez potpune blokade ekonomskog sustava zemaljske kugle. Nikakvo blokiranje UI se ne da napraviti, ona dolazi, pitanje je samo kako smo mi postavili sebe u odnosu na nju - zaključio je Korado Korlević.

