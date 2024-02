VIDEO Robert Kopal: AI ima predivnih primjera. Uz prednosti, postoje i rizici

Održana je konferencija ''Digitalna Hrvatska: Kraj budućnosti''

Govorili su ugledni znanstvenici i stručnjaci - Korado Korlević, Igor Rudan, Robert Kopal, Davor Bruketa te Dunja Trojan

Tijek događaja:

19:20 - Robert Kopal istaknuo je kako "jedino što smo sigurni je da su ljudi pristrani".

"Treba otkloniti neke pristranosti. Morate moći nepristrano predviđati, dozvoljena je pogreška, morate moći zamisliti nezamislivo. To nas dovodi do termina 'crni labud'. On nije nepredvidiv, ali je neočekivan izazov, rizik. 'Crni labud' ne možete zamisliti. One sekunde kada si se sjetio nekog rizika, on više ne može biti 'crni labud' jer nije neočekivan. Wild card događajima možete upravljati. Ako mislite upravljati 'crnim labudovima', nula bodova. Možete smanjivat vjerojatnost nastanka 'crnog labuda' tako da upravljate ostalim životinjama", kaže.

"Mislim da trebamo osnovati europsku vojsku. Ne nauštrb nacionalnih interesa ni izlaska iz NATO-a. Trebat će europska vojska. Treba osnovati europsku obavještajnu agenciju s operativnim sposobnostima. Analitičke već imamo", kazao je.

"Za mene je umjetna inteligencija tehnologija dvostruke namjere. AI ima predivnih primjera. Ja svaki put naglašavam kako uz prednosti postoje i rizici", dodao je. Glede kibernetičkih izazova, ističe kako moramo što prije shvatiti da su kibernetička sigurnost i AI dvosmjerno povezani.

"Čovjek je uzrok i rješenje problema. Dok ima ljudi, ima nade i ima rješenja", zaključio je.

18:55 - O videoigrama govori Dunja Trojan. "Nažalost, gaming industrija u dijelu javnosti ima percepciju kao nešto beskorisno i što zatupljuje. Videoindustrija utječe već više od pola stoljeća na društvo te može biti alat promjena. Slika gejmera je stereotip koji je zastario. Svakodnevno gejma 3,6 milijardi ljudi. Kroz videoigre su izloženi drugim kulturama, drugim ljudima. Troše dio svog novca na videoigre", istaknula je uvodno.

Istaknula se kako se tehnologija, ne samo ona vezana uz videoigre, razvija ogromnom brzinom.

"Pandemija je bila velika prekretnica. Prihodi gaming industrije su narasli. Kolege su spominjale ChatGPT. Mislim da ga koristimo manje više svi. Meni pomaže u ubrzavanju nekakvih procesa. Umjetna inteligencija dio je video igara i nije nešto čega se trebamo bojati", kazala je.

"Imate li šoping aplikacije koje vam daju bodove? Imate li pametne satove koji vam daju bedževe? To je gejmifikacija. To je jedna od stvari koje će nam obilježiti budućnost. U svijetu videoigara i tehnologije budućnost se već događa", ističe.

"Možemo li biti dovoljno hrabri pa pretpostaviti da igre mogu pomoći promijeniti svijet na bolje? Gejmeri 80% vremena provedu gubeći. Konstantno se sudaramo s istim problemima, rješavamo ih, smišljamo rješenja. To translatiramo u stvari svijet. Dobro gejmanje je cijeli proces", navodi.

"Sa videoigrama, kao i sa svime ostalim, trebamo sjediti i učiti. Negativne strane postoje, desocijalizacija je jedna. Sve, kao i svaka druga stvar, ovisi na nama kako ćemo konzumirati", kazala je.

18:40 - Davor Bruketa govorio je virtualnim putem. "U mom biznisu, a to su dizajn i oglašavanje, postoji sveti gral oglašavanja. Nekada je odnos kupac-trgovac, odnosno proces kupnje izgledao tako da ste imali mali dućan u svojoj ulici koji je imao svog vlasnika ili vlasnicu koja je znala kako se vi zovete, tko su vam mama, tata, brat i sestra, što vas zanima, znala je sve o vama. Kad bi došao neki novi proizvod koji odgovara vašim preferencijama preporučila bi vam taj proizvod, ponekad bi bila i duhovita jer je znala da kad se smijete i bolje kupujete. Imala je nekakav jako ljudski, jako osobni odnos s vama. E pa to je sveti gral brand komunikacije. Brandovi bi voljeli da imaju tako prisan odnos sa svojim fanovima, kupcima, korisnicima. ChatGPT nam omogućava upravo to, da razgovaramo s milijunima ljudi istovremeno na jedan ljudski način i da, ako vi to želite, znamo sve o vama, da vam preporučujemo stvari u skladu s vašim ukusom i preferencijama", kazao je.

"U kreativnoj industriji će se raditi mašinski. Ona neka prosječna kreativnost koja je popunjavala rupe će biti zamijenjena s umjetnom inteligencijom. Međutim, nisu svi ljudi jednako kreativni i mislim da će vrhunske ideje i dalje dolaziti od ljudi, samo će dolaziti puno brže i puno lakše s puno više inspiracije nego do sada", istaknuo je Bruketa pa dodao:

"Umjetna inteligencija nije tu da samo istražuje ono što je do sada napravljeno, ona nas i inspirira i educira. Hoće li nas potpuno zamijeniti, vidjet ćemo. Ono što nikad sigurno neće zamijeniti je to da su ljudi tu da se diraju, grle i ljube, pa ako ništa drugo to ćemo sigurno uvijek raditi".

18:25 - Igor Rudan govori o kibernetičkom čovjeku.

"Koja je to sreća da od bezbroj svemira mi živimo u jednom koji je stvoren po matematičkim izračunima, omogućuje razvoj života, mi smo taj život. Na zemlji je nastao izgleda samo jednom. Koja je sreća biti u jednom svemiru koji podržava život i jedina vrsta koja je razvila dovoljno inteligencija da može o svemiru razmišljati", kazao je te nastavio:

"Očito su ljudi ti koji su prvi razvili inteligenciju koji razumiju svoj okoliš. Kada razumijete, onda ga možete mijenjati. Da bi mijenjali sebe, moramo se razumjeti. Zahvaljujući mikroskopu počeli smo razumijevati strukturu organa. Došli smo u 400 godina od toga da nismo znali ništa do toga razumijemo sve o organima, osim o ljudskom mozgu. Možemo gledati neurone, mreže, ali nemamo pojma kako struktura mozga dovodi do njegove funkcije".

Kao prvi primjer unaprjeđenja naše biologije, istaknuo je bioničke implantate za sluh. "Dobila se nevjerojatna mogućnost. Ne samo da se nadomjesti osjet koji je bio izgubljen, nego ga se moglo pojačati iznad bioloških ograničenja čovjeka", ustvrdio je.

"Ljudi su se počeli igrati i s nečime što ne razumiju, a to je svijest, inteligencija. Ono o čemu ste vjerojatno čitali jest pokušati razumjeti, pomoću umjetne inteligencije, kako neuroni rade i onda iz toga predvidjeti što se zbiva u mozgu. Predvidjeti misli. Čuli ste za Elona Muska, o tome on priča. Možemo li umjetnom inteligencijom očitavati aktivnost neurona iako ne razumijemo kako oni rade", nastavio je.

"Koji će biti izazovi napretka prema kibernetičkom čovjeku? Pitaju me hoće li se djelomično bionički ljudi uopće smatrati ljudima. Nitko ne može odgovoriti, to tek treba vidjeti", ustvrdio je.

18:10 - Korado Korlević govorio o umjetnoj inteligenciji. "Ostala mi je u sjećanju generirana slika pape u zimskom odijelu. Nema što nije moguće", kazao je.

"Umjetna inteligencija je ono što ni Karl Marx nije mogao smisliti. Jednog trenutka ta mreža će reći: 'Mislim, dakle jesam' i shvatiti da ima kompletno bogatstvo svijeta na svom raspolaganju", nastavio je.

"Je li umjetna inteligencija negativac ili pozitivac? Ni jedno, ni drugo. To je nešto što će biti krajnje racionalno. Je li bolja od političara koje danas imamo? Bit će sigurno bolja", tvrdi te ističe kako dolazi "apsolutno ludo vrijeme".

"Svatko od nas ode i mora tražiti pitanje 'gdje sam ja u tome'. Najlakše je reći 'ja sam protiv'. Uvijek je bilo onih koji su pokušali razbiti stroj. To se ne da zaustaviti bez potpune blokade ekonomskog sustava zemaljske kugle. Nikakvo blokiranje umjetne inteligencije ne da se napraviti", istaknuo je.

17:55 - Kakva nas budućnost očekuje, gdje je kraj razvoju umjetne inteligencije i još čitav niz važnih pitanja trebala bi dobiti svoj odgovor na konferenciji ''Digitalna Hrvatska: Kraj budućnosti'' s početkom u 18 sati u Francuskom paviljonu u Zagrebu. Na ovoj najprovokativnijoj konferenciji godine govorit će upravo ugledni znanstvenici i stručnjaci - Korado Korlević, Igor Rudan, Robert Kopal, Davor Bruketa te Dunja Trojan, dok će voditelj biti Joško Lokas.

"Ono što očekuje civilizaciju je, po onome što trenutačno vidimo, jedan kulturni kolaps", na prvu je, ne pretjerano optimistično, svoje predavanje najavio ranije Korado Korlević, najpoznatiji hrvatski astronom i futurolog. Naša civilizacija, smatra Korlević, svakako ima rok trajanja, a o tome nazire li joj se već kraj govorit će u predavanju.

A što to podrazumijeva pojam kibernetičkog čovjeka, što znači fenomen crnog labuda te kako se pojedine industrije bore s novim vremenima i izazovima poslušajte u današnjoj konferenciji koja počinje u 18 sati.

