Kora traži dom, a udruga treba pomoć u plaćanju smještaja

Kora ima 11 godina i ne sjeća se više kako je to imati dom. Imala ga je davno, no dva puta je ostavljena i na kraju završila i na ulici. Bila je i u skloništu, na privremenim čuvanjima, ostala je bez jednog oka zbog glaukoma, a sve to ostavilo je traga. Kora se ne slaže s drugim psima i godinama već jedino rješenje koje je Udruga za zaštitu životinja Sedma od devet pronašla za nju je boravak u hotelu. U njemu je Kora naučila svašta, no ipak se za nju traži obitelj u kojem će biti jedini pas zbog svoje prošlosti.

– Kora nije pas za početnike i za svakoga, ali i dalje tražimo nekoga tko zna što je staford, što može napraviti ali i koliko ljubavi može dati. S njom stalno treba raditi, ali i Kora zaslužuje dom u kojem će biti voljeni kućni ljubimac, jer s ljudima nema nikakvih problema – kažu u Udruzi.

Udruga joj i dalje traži dom, makar i privremeni koji ne bi morali plaćati, no ne riješi li pitanje duga za smještaj, ne znaju što će biti sa psom kojeg je već jednom spasila od eutanazije. Sve informacije o Kori, dugu u hotelu i kako pomoći možete dobiti na broj 091/79-60-530.