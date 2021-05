Komora medicinskih sestara demantirala Dijanu Zadrovec o samovolji medicinske sestre

Hrvatska komora medicinskih sestara u priopćenju medijima navode kako najoštrije osuđuje "višekratno u medijima ponavljanu, netočnu izjavu predstojnice Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice, prof. dr. sc. Dijane Zadravec, kako je medicinsku sestra na UZV ambulanti u Klinici za tumore 3. svibnja samoinicijativno odgodila pretrage za šest pacijentica s radiologije te ih poslala kući. Naime, prof. Zadravec tvrdi da je tog dana u Institutu za tumore na raspolaganju za preglede bio sedam radiologa, navodi se u priopćenju Hrvatske komore medicinskih sestara".

Priopćenje prenosimo u cijelosti.

" Ako vi medicinsku sestru s radiologije Klinike za tumore upozorite ili pozovete na odgovornost zašto je u ponedjeljak, ako je bilo tamo sedam liječnika radiologa, vratila šest pacijentica i pri tom kazala da radiologa nema, ona vas onda prijavi za mobbing - kazala je ponovno medijima danas prof. Zadravec.

Predsjednik HKMS-a, Mario Gazić promptno je zatražio očitovanje od KBC-a Sestara milosrdnica. Prema očitovanju, a koje sadrži i izjavu glavne inženjerke medicinske radiologije koja je neposredno nadređena spomenutoj medicinskoj sestri, jasno je da medicinska sestra nije na samovoljno odgodila pretrage pacijenticama, nego je to učinila prema traženju svoje direktno nadređene inženjerke medicinske radiologije, koja je to i potvrdila. Naime, toga dana do 10:30 sati nije bilo niti jednog raspoloživog radiologa koji bi mogao zdravstveno zbrinuti šest pacijentica naručenih tog jutra. Stoga je prema uputi nadređene da odgodi preglede za 6 pacijentica, medicinska sestra obavijestila o tome pacijentice. Rukovodeći se najboljim interesima pacijenata, medicinska sestra je uzela brojeve mobitela tih pacijentica da ih se što prije pozove na te pretrage. Svih šest pacijentica naručeno je unutar pet radnih dana kada su obavile pretrage. Od šest pacijentica dvije su obrađene odmah idući dan, dvije u četvrtak, jedna u petak , a jedna u utorak 11.5. i to na vlastiti zahtjev.

- Iznimno je nekorektno i neprofesionalno optužiti medicinsku sestru kao krivca za odgađanje pregleda i pretraga onkoloških bolesnika, kada cjelokupna javnost zna da problem leži u nerješavanju kadrovskog deficita radiologa odnosno njihovom višegodišnjem odljevu iz Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestara Milosrdnica“, rekao je predsjednik Komore, Mario Gazić.

Medicinske sestre nose najveći teret posla u zdravstvenom sustavu, posebice u vrijeme epidemije, profesionalno radeći ovaj častan posao. Na današnji Međunarodni dan medicinskih sestara i tehničara s ponosom ističem ogromnu požrtvovnost svih medicinskih sestara i tehničara koji nesebično skrbe o zdravstvenim potrebama pojedinaca i zajednica, a njihova nezamjenjiva i neprocjenjiva uloga prisutna je na svim razinama pružanja zdravstvene zaštite“, rekao je Gazić", navodi se u priopćenju.

