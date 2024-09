Komadina se više neće kandidirati za župana, aktivirat će saborski mandat

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina godinama je bio u vrhu SDP -a, donosio odluke kao potpredsjednik stranke. Jedina pauza koju je imao od vođenja SDP-a je za vrijeme Peđe Grbina i to jer se nije niti kandidirao na prošlim unutarstranačkim izborima. Zašto opet želi u vodstvo SDP-a, što SDP mora raditi bolje, ali i koji su mu planovi od svibnja obzirom da se više nema namjeru kandidirati za župana Komadina nam je odgovorio putem telefona s rehabilitacije na kojoj se oporavlja od operacije kralježnice.

Zašto opet želite u vrh stranke?

Od samog početka SDP-a sam u SDP-u i veliki dio vremena proveo sam u vodstvu stranke kao potpredsjednik SDP-a. Svjedok sam vremena i svih mijena i dobroga i lošega što se događalo u SDP-u. Šest mandata sam župan, prošao sam, što se kaže, sve živo. Imam još volje, a smatram i da još uvijek mogu koji savjet dati, ako kome treba.

Zadnje izbore u stranci ste "pauzirali", niste se kandidirali za vodstvo zbog ranijeg gubitka parlamentarnih izbora?

Da, prvi put se tada nisam kandidirao za Predsjedništvo. Bilo je dosta hajke na nas iz tadašnjeg vodstva, spočitavao nam se loš rezultat. Kako smo bili vodstvo stranke koje nije ispunilo očekivanja članstva i građana, u smislu rezultata, smatrali smo da treba ponuditi i odgovornosti i prepustiti vođenje stranke drugima. Tako je i bilo, i novo vodstvo je imalo mir.

Danas je glavni favorit za novog šefa upravo potpredsjednik stranke za vrijeme kojega je SDP isto tako doživio izborni poraz. Kako na to gledate?

Sustav stranaka i statuti su takvi. Možete dati ostavku, ali isto tako, možete ići i na izbore. Članovi će odlučiti hoće li vratiti one koji su do sada vodili stranku ponovo u vodstvu stranke.

Ima li tu uopće izbora obzirom da je jedina dilema hoće li Hajdaš Dončić pobijediti u prvom krugu ili u drugom?

To i ja čujem. Hajdaš Dončić ima iskustvo. Bio je u stranačkom vodstvu i za vrijeme Bernardića i za vrijeme Grbina i njegova kandidatura je, s te strane, logična. Bitno je da članovi mogu birati, a mogu jer imamo petero kandidata za novog predsjednika.

Ako pobijedi Hajdaš Dončić, kako ćete surađivati?

Sve kolege poznajem godinama. Sa svima mogu surađivati i svima mogu pomoći, ako me pitaju ili me zatraže neki savjet. Hajdaš Dončić zna rukovoditi obzirom da je godinama vodio SDP u Zagorju i ostvarivao odlične rezultate.

Imate li vi svog favorita na ovim izborima?

Neću se izjašnjavati jer ja sam prošao tu fazu kada smo se dijelili na tabore i kada smo se izjašnjavali. Pa kad onda pobijedi jedna struja, druga se ide likvidirati. Po meni za izjašnjavanje služe izbori i tajno glasovanje.

Izgubili ste troje parlamentarnih izbora za redom. Što radite krivo?

Više je razloga. Jedan je naše tradicionalno biračko tijelo. Mnogi ljudi koji žive od svoga rada su se iselili iz Hrvatske trbuhom za kruhom, a starija generacija koja je glasala za SDP se isto tako, prirodno, smanjuje. Tu je i problem krize socijaldemokracije, makar se ona u Europi vraća na scenu u ciklusima. Utopijski je da se socijaldemokrati danas zalažu za socijalizam pa se izmislio pojam socijalno-tržišna ekonomija. E sad, na tome treba raditi, zasukati rukave. Ta ekonomija podrazumijeva borbu za kvalitetu života, da čovjek može doći do stana, obrazovanja, zdravstvene zaštite i kvalitetne plaće. To nije lako artikulirati, zapravo je teško artikulirati u situaciji kada je HDZ , pored državnog proračuna, imao na raspolaganju i europske fondove. I to su, moramo priznati, često uspješno koristili. Imali su dosta dobrih projekata. HDZ mandat nije iskoristio spavajući i to građani vide.

Kako gledate na polemiku u javnosti da Milanović šteti SDP-u?

Milanović je pobijedio na predsjedničkim izborima kao SDP-ov kandidat. Potom je na prošlim parlamentarnim izborima napravio salto mortale za SDP, podmetnuo leđa za stranku. Red je da mu SDP sada to i vrati podrškom.

Godinama ste župan. Hoćete li se opet kandidirati za novi mandat?

Ne. Dugo sam župan, šest mandata. Realizirao sam puno projekata i zajedno sa suradnicima županiju doveo u rang najboljih regija. Vrijeme je za nove ljude.

Hoćete li aktivirati saborski mandat?

Vjerojatno ću to napraviti. Sa iskustvom koje imam, bit će mi drago da mogu dati svoj doprinos.

