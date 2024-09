Mamić: SDP-u se dogodila kriza vodstva, a ne kriza SDP-a

1. Jesu li unutarstranački izbori u SDP-u prijelomni za tu stranku ili se, ma kako oni završili, nakon toga neće dogoditi ništa važno?

Nisu to prijelomni izbori, u smislu da bi odlučivali o sudbini SDP-a jer je stranka u vrijeme Peđe Grbina bila u velikoj krizi, prepolovila se te izgubila više saborskih zastupnika nego što ih je ostalo u SDP-ovu klubu. To je dovelo do početka pada rejtinga stranke. Intervencijom predsjednika Zorana Milanovića u parlamentarne izbore SDP je vratio rejting i zadržao ga samom najavom izbora novog vodstva stranke jer su ljudi zaključili da se, zapravo, dogodila kriza vodstva, a ne kriza SDP-a. Zato je dobro da sad na tim unutarstranačkim izborima ima više kandidata i budući novi šef SDP-a imat će dosta dobre polazne pozicije za vraćanje stranke tamo gdje joj je i mjesto jer riječ je o stožernoj stranci lijevo od centra.

2. Jedan od veterana Ranko Ostojić povukao je svoju kandidaturu i sad su u utrci za tu poziciju ostali – još jedan veteran Mirando Mrsić, zatim istaknuti SDP-ovac srednje generacije Siniša Hajdaš Dončić, dok su ostali protukandidati mlađe snage. Zna li se pobjednik već unaprijed ili doza neizvjesnosti ipak postoji?

Mislim da se zna da će pobjednik biti Siniša Hajdaš Dončić. Možda to neće biti u prvom izbornom krugu, nego u onom drugom. Dobro je da mlade snage SDP-a koriste unutarstranačke izbore da se predstave medijima i općoj javnosti. Svi su oni svjesni da je to platforma za njihovo pozicioniranje u javnosti jer nisu u Saboru pa ne mogu dobiti na vidljivosti, osim na unutarstranačkim izborima. Ono što je za SDP ključno pitanje jest – što će napraviti sa zagrebačkom organizacijom koja je jako važna, a iduće godine slijede lokalni izbori pa će to biti zanimljivo gledati.

3. Dok je HDZ na vlasti SDP-u se stalno tepa da je "najjača oporbena stranka". Stoji li ti sintagma posljednjih godina ili je ona postala tek relikt političke prošlosti?

Rekla bih da se ta sintagma vraća. U vrijeme kada je Grbin prepolovio stranku svi smo govorili da nema vođe opozicije. Sad, promjenom vodstva i stabilizacijom rejtinga te činjenicom da imaju najveći oporbeni saborski klub, SDP tu sintagmu opet može pretvoriti u stvarnost, a ne u frazu. Postane li Hajdaš Dončić šef SDP-a. još je rano govoriti može li on to pokrenuti i učiniti. Ipak, o SDP-ovu pozicioniranju na mjestu šefa oporbe i pravog lidera još je prerano suditi, to ćemo tek vidjeti. (Božena Matijević)

