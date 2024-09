UŽIVO 'Odakle se stvorilo 10.000 novih članova uoči izbora u SDP-u? Žalosno je da to potpredsjednik stranke mora pitati'

SDP će u subotu izabrati novo vodstvo, a pet kandidata natječe se za nasljednika Peđe Grbina. Među njima su aktualni potpredsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić, načelnik općine Kalnik Mladen Kešer, potpredsjednica Foruma žena SDP-a Sanja Major, bivši ministar rada Mirando Mrsić i gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Uz izbor novog predsjednika, članstvo će glasovati i za radna tijela stranke – novo Predsjedništvo i članove Glavnog odbora, pri čemu se izbori održavaju po načelu "jedan čovjek, jedan glas." U utrku za Predsjedništvo stranke ušao je i Ranko Ostojić, aktualni potpredsjednik SDP-a, koji u petak od 13 sati gostuje u studiju Večernji TV-a. Njegovo gostovanje, tijekom kojega će najaviti sutrašnje izbore, možete pratiti uživo na svim platformama Večernjeg lista.

Ostojić nije želio otkriti tko mu je favorit na izborima za čelnika stranke. "Svi su moji kandidati i kandidatkinje. Ja se u SDP-u zalažem za to da ljudi glasaju svojom glavom", uvodno je kazao u studiju Večernji TV-a, nakon čega je kritizirao manja sučeljavanja uoči izbora. "SDP treba imati demokratsku proceduru. Dobili smo dva sučeljavanja, ali to je ništa. Imamo 21.6000 članova koji bi trebali glasati sutra na izborima. Zadnji put smo imali 11.600. Odakle su se ovi stvorili, ja to ne znam. Očito je narastao interes za ulazak u SDP." Na upit je li dobio informaciju odakle uoči izbora toliko novih članova, kratko je poručio: "Žalosno je da to potpredsjednik mora pitati."

Ostojić je, podsjetimo, prvotno želio biti kandidat za čelnika stranke, no povukao se iz utrke zbog spornog pitanja oko kandidature Zorana Paunovića. Gradonačelniku Makarske nedostajalo je 11 dana do pet godina stranačkog staža koliko kandidat za predsjednika mora imati prema izbornim pravilima. Razočaran što Paunoviću nisu odmah dozvolili kandidaturu, svoju je iz revolta istaknuo Ranko Ostojić koji je, kada su Paunovića ipak pustili u izbornu trku, na kraju odlučio boriti se samo za mjesto u Predsjedništvu stranke.

VEZANI ČLANCI:

FOTO Novi tunel Učka izgleda impresivno: Dug je 5,6 kilometara, a izgrađen tehnikama kakve Hrvatska još nije vidjela